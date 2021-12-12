«Лига безопасного интернета»: Моргенштерна могут финансировать из-за рубежа

Глава «Лиги безопасного интернета» полагает, что рэп-исполнитель Моргенштерн может получать деньги из других стран.
«У него [Моргенштерна] есть иностранное финансирование определенного толка», — заявила Екатерина Мизулина 12 декабря в интервью Ирине Шихман.
По словам Мизулиной, информация о получении исполнителем денег от иностранных организаций есть в открытом доступе. Она отметила, что у некоторых певцов и блогеров заметны «определенные методики работы». Например, они затрагивают темы насилия, наркотиков и отрицания роли советского народа в Великой Отечественной войне.
Мизулина допустила, что Моргенштерну могли передать «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать».