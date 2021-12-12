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«Лига безопасного интернета»: Моргенштерна могут финансировать из-за рубежа

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Глава «Лиги безопасного интернета» полагает, что рэп-исполнитель Моргенштерн может получать деньги из других стран.

«У него [Моргенштерна] есть иностранное финансирование определенного толка», — заявила Екатерина Мизулина 12 декабря в интервью Ирине Шихман.

По словам Мизулиной, информация о получении исполнителем денег от иностранных организаций есть в открытом доступе. Она отметила, что у некоторых певцов и блогеров заметны «определенные методики работы». Например, они затрагивают темы насилия, наркотиков и отрицания роли советского народа в Великой Отечественной войне.

Мизулина допустила, что Моргенштерну могли передать «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. 24 ноября СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России, якобы в Арабские Эмираты. 26 ноября было объявлено об остановке продаж билетов на его московское выступление, которое решили перенести на весну. 29 ноября появилась информация о том, что администрация президента может вести переговоры с артистом о его возвращении в страну, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщение «уткой».

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Комментарии (25)

ArturPirogkov
Эти сказки не работают уже.
Эд Хэммет
У мамаши выросла достойная дочка. Мама засветилась в 4-х партиях: КПСС, «Яблоко», СПС, «Справедливой России», предлагала вписать в законодательство о семье пункт о наказании мужчин за уклонение от исполнения супружеского долга. Наверно, чувство неудовлетворённости сопровождало её всю жизнь. Дочка прославилась на почве доносов и запретов всего и вся. Моргенштерн ещё совсем недавно топил за Путина, а вообще был весьма далёк от политики. У него очень большая аудитория среди молодёжи. Последние нападки на него, благодаря его известности, заставят многих ребят задуматься о происходящем сейчас в стране.
Редиcка
Я чего-то не понял. Получать деньги из-за рубежа - это преступление какое-то? Я вот получаю деньги из-за рубежа, и что дальше?
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