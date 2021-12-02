Древесно-направленные иски. Кто будет пилить завод Ебралидзе

автор фото Александр Коряков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







На этой неделе оказалось сорванным первое же собрание кредиторов ООО «СТОД». На встречу заявились держатели лишь 4,56% долга — кворум собрать не удалось. Те, кто в курсе этой истории, не удивляются: никто и не ждал, что все будет просто.

Судя по арифметике в сообщении арбитражного управляющего Виктора Алешичева, совокупный долг, признанный на сегодняшний день за «СТОДом» («Современные технологии обработки древесины»), — астрономические 39 838 514 292 рубля и 90 копеек. Откуда они взялись, для обывателя может показаться загадкой. Ведь на строительство самой фабрики ушло всего 25,8 млрд рублей. Выходит, что с момента запуска в 2016 году «СТОД» накопил еще 14 миллиардов рублей обязательств — вместо того, чтобы приносить прибыль и погашать долги.



Открытие фабрики в Тверской области в 2016 году было несомненным успехом и самого Александра Ебралидзе, и местных властей, для которых это был крупнейший в новейшей истории инвестпроект. Растущая индустрия стройматериалов, современные технологии, востребованный продукт будто вопрошали: «Что может пойти не так?»



На волне успеха в Твери структуры Ебралидзе объявили о еще одном аналогичном амбициозном проекте — на Урале. Там речь шла о 15 миллиардах, однако бюрократические заминки несколько раз заставляли инвестора обращаться напрямую к губернатору Свердловской области за помощью. Не помогло. В конечном итоге, в 2019 году «СТОД» окончательно заявил, что отказывается от проекта, оставив в окрестностях Верхней Салды минимум 500 млн рублей, вложенных в проектирование фабрики.

В Твери же по началу все казалось более чем успешным. В первый же год работы предприятие показало чистую прибыль в 2,4 млрд рублей, даже с учетом выплаченных 363 млн рублей процентов по кредитам. За два следующих года размер процентов уже достиг около миллиарда рублей процентов и еще примерно 1,5 млрд рублей — погашение тела кредита. Но «СТОД» начал накапливать убыток — по 3–3,5 млрд рублей каждый год. Однако выручка превышала операционные расходы, и казалось, по крайней мере, по бухгалтерии, что предприятие вполне способно расплатиться с долгами — нужно лишь время. 2019 год компания закончила год пусть в небольшом, но плюсе (365 млн рублей), выплатив 817 миллионов рублей процентов и направив на возврат тела кредитов и займов 1,2 миллиарда рублей.



К этому времени рыночная стоимость древесно-стружечных и древесно-ориентированных плит, основного продукта тверского предприятия, выросла почти на 80% к уровню 2016 года, когда оно только открылось. В Петербурге, к примеру, в декабре 2019 года Росстат зафиксировал среднюю цену на них в 265 рублей за квадрат. Будущее рисовалось в самых светлых тонах. Картину портили заявления о намерении ВЭБ.РФ и Сбербанка обанкротить завод за долги, которых накопилось к тому времени на 27 миллиардов. Но до обращения в суд дело не дошло. «Это просто технический момент, у нас все в порядке, — заявлял тогда «Фонтанке» сам Александр Ебралидзе по телефону. — Можете приехать на завод и посмотреть, как мы развиваемся».

Однако 2020 год не задался с самого начала. Сперва — уже в январе — цены рухнули на 15%. Далее по мере усугубления коронакризиса они падали еще ниже, вплоть до 213 руб. за квадратный метр в июле. Это был уровень конца 2017 года, но все еще в полтора раза больше, чем при открытии фабрики. Хотя к декабрю и спрос, и цены на ДСП и OSB взлетели до казавшихся фантастическими уровней, итог года для «СТОДа» был плачевным. Впервые с начала работы было зафиксировано падение выручки, причем сразу на четверть к уровню 2019 года (6,5 млрд рублей). Численность сотрудников сократилась на 200 человек (до 1294). Средние расходы на оплату труда каждого сотрудника упали с 55,4 тысяч рублей в месяц до 47 тысяч рублей. И хотя в целом сальдо денежных потоков билось почти в ноль, процентов «СТОД» погасил лишь немногим более чем на 100 млн рублей, а самих кредитов — лишь на 600 миллионов. К тому же в отчетности компании появилась никак не объясненная широкой публике строчка «Прочие расходы» — сразу 6,99 млрд рублей, что привело к обескураживающему итогу: непокрытый убыток оказался выше выручки.



2021 год стал эпохой аномально высоких цен на древесину в целом и на ДСП и OSB в частности. Казавшиеся огромными декабрьские цены 2020 года в 324 рубля к июлю выросли до совершенно неприличных 800 рублей. Правда, когда «Фонтанка» попросила Александра Ебралидзе прокомментировать, как это сказывается на экономике предприятия и на стратегии его развития, бизнесмен уже не заинтересовался этим вопросом редакции и приглашать на фабрику не стал.

К тому времени завод один за другим получил два новых уведомления о готовности запустить процедуру банкротства — опять от ВЭБ.РФ, ставшим к тому времени основным держателем долга и банка «Санкт-Петербург». В феврале иск был подан, к нему стали один за другим присоединяться кредиторы, и в мае наконец было введено наблюдение. При этом ВЭБ.РФ настоял на том, чтобы суд назначил не случайно выбранного управляющего, а конкретного, указанного корпорацией.

Более того, еще в декабре прошлого года госкорпорация подала иск о взыскании с ООО «Талион» Александра Ебралидзе долга за счет продажи принадлежащего ему пакета в 31% долей ООО «СТОД». Треть фабрики с выручкой в 6,5 млрд рублей в год была оценена в 7,7 млн рублей. Ебралидзе с партнерами до сих пор отбивается от этой претензии, настояв на проведении переоценки этого актива.



А к концу лета арбитраж вынес решение о справедливости шокирующего решения Минпромторга РФ — об исключении «СТОДа» из перечня приоритетных инвестпроектов. Из судебных документов следовало, в частности, что фабрика так и не выполнила взятые на себя обязательства по объему привлекаемых инвестиций и не довела мощности производства до заявленных. Под вопросом оказалась перспектива льготного получения предприятием лесного фонда для обеспечения его сырьевой базой. А значит, вставал вопрос о том, что «СТОДу» придется покупать древесину по рыночной цене, это полностью рушило бы экономику предприятия.

Первое заседание кредиторов изначально было назначено на 26 ноября. Александр Ебралидзе и его компании пытались добиться отсрочки — зашла речь о заключении мирового соглашения, при котором дальше стадии наблюдения банкротство бы не пошло. То, что на состоявшееся все же 1 ноября собрание представители ВЭБ.РФ не явились, по мнению знакомых с сутью дела петербургских юристов, говорит о том, что у госкорпорации еще нет сложившейся концепции развития ситуации. И она не готова сжигать мосты, доводя дело до разорения «СТОДа».



Вместе с тем все эти переговоры ведутся уже совсем в другой тональности: в конце ноября Александр Ебралидзе оказался под арестом по старому делу о пропаже денег из его Констанс-банка. Формально к тверской фабрике это отношения не имеет, но вести диалог с кредиторами в привычном и удобном для себя стиле у предпринимателя уже не получится.

С другой стороны — уже в Петербурге — в осаду взят второй значимый актив Александра Ебралидзе, гостиница Taleon Imperial Hotel на пересечении набережной Мойки и Невского проспекта. Сам предприниматель уже много лет как выставил его на продажу примерно за 20 млрд рублей. Основной его кредитор по этому активу — банк «Санкт-Петербург», долг перед которым превышает 5,5 млрд рублей. Год назад ему уже удалось отсудить у Ебралидзе 9,9% долей в ООО «Талион» (владелец основной части здания). Сейчас в суде рассматриваются иски о банкротстве этой компании. Миноритарным кредитором там также выступает ВЭБ.РФ. И похоже, ему с «Санкт-Петербургом» есть о чем поговорить при решении судеб видового дворца и деревообрабатывающего завода в Торжке.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

