Путин предупредил чиновников, что иностранное ПО внезапно может стать недоступным

Президент Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности для глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс». Такую инициативу озвучил министр цифрового развития Максут Шадаев.
«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний», — сказал Путин на совещании с членами правительства.
«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном) может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», — предупредил Путин.
По ранее озвученным планам правительства к 2024 году показатель доли закупок российских цифровых решений должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО. Весной вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.