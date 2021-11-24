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Путин предупредил чиновников, что иностранное ПО внезапно может стать недоступным

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Президент Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности для глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс». Такую инициативу озвучил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний», — сказал Путин на совещании с членами правительства.

Фото: kremlin.ru
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«Коллеги должны понимать, что в какой-то момент даже то, чем они пользуются сегодня по известным причинам (сейчас не будем говорить о грустном) может быть просто закрыто, и все они будут не готовы. А если они окажутся не готовы, то будут нести за это ответственность», — предупредил Путин.


По ранее озвученным планам правительства к 2024 году показатель доли закупок российских цифровых решений должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО. Весной вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%.

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (27)

Денеб
Отечественное ПО.... Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нём отозвалось! Последний раз использовал году этак в 1995 текстовый редактор Лексикон... 1С-бухгалтерию помню у брата-бизнесмена.....
alexpv
А еще внезапно недоступным могут стать телевизоры, холодильники, пылесосы, автомашины, белье, одежда, поезда Сапсан, самолеты, пароходы и тд и тп. Не будет работать GPS, выключится сотовая связь...В России практически ничего своего в отличии от СССР не производится, а если и производится, то это отверточная сборка из китайских и других импортных комплектующих.
Прищучить теперешнюю Россию если захотеть раз плюнуть. Это Вам не СССР, где винтики и гвоздики сами делали.
При таком положении дел сидели бы да помалкивали, а не выпендривались
bugs-bunny
Ставьте себе Астра Linux и будет вам счастье. Или его прародителя Debian Linux 9, можно и свежий 11. На зеркалах яндекса и крупных универов есть все. Вот ничего у большинства не изменится. Тот же файрфокс с фонтанкой. Ну офисы немного поплывут. Кому чего специфическое надо, что только под виндой работает? То тоже подпилят на гос деньги, если надо для дела. Сделают как Керченский мост, железяка!
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