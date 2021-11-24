Путин предупредил чиновников, что иностранное ПО внезапно может стать недоступным

Президент Владимир Путин поддержал предложение о введении персональной ответственности для глав госкомпаний за неисполнение требований по переходу на отечественное ПО. Об этом 24 ноября сообщает «Интерфакс». Такую инициативу озвучил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«С вашими предложениями я полностью согласен, в том числе согласен и с необходимостью повышения ответственности руководителей госкомпаний», — сказал Путин на совещании с членами правительства.