Семь российских сериалов, которые стоит смотреть поздней осенью

Этой осенью у вас будет сразу несколько героев, за судьбу которых можно откровенно переживать Коллаж: Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Когда темнеет рано и для прогулок погода уже не самая подходящая, можно позволить себе немного отдохнуть перед экраном телевизора. Тем более что именно осенью выходит так много новых сериалов, что успевай только смотри. Чтобы тратить время только на то, что вам понравится, мы выбрали семь российских шоу, которые, по нашему скромному мнению, достойны внимания.

«Вне себя» У главного героя сериала «Вне себя», который стартовал на платформе PREMIER — успешного финансового аналитика Дмитрия — есть справка. Да-да, именно та, о которой вы подумали. Дело в том, что он видит призраков — людей, в смерти которых он считает себя виноватым, и они серьезно мешают ему жить: устраивать личную жизнь, встречаться с сыном, работать. Герой, которого играет Евгений Стычкин, все понимает, хочет избавиться от наваждения и готов лечиться у очень дорогого психотерапевта, но все не так просто. Оказывается, что голоса внутри головы иногда рассказывают интересные истории…

Вместе с «главными» фантомами — их играют Евгений Цыганов и Елена Лядова — герой начинает расследование того, с чего, собственно, это все началось. Несмотря на обилие крови и трагические события в жизни главного героя, вам все время будет смешно — а значит, триллер вышел действительно комедийным. Ну и подзаголовок «Сериал про гениального афериста», обещает: все будет не так, как кажется не только главному герою, но и вам.

Автор: PREMIER / YouTube.com

«Пропавшая»

Работа режиссера Вадима Перельмана (три номинации на «Оскар» за картину «Дом из песка и тумана») и лауреата Каннского кинофестиваля оператора Владислава Опельянца («Петровы в гриппе») рассказывает об обычном дне состоятельной семьи Гарбер. Точнее, этот день становится только отправной точкой серии ошеломляющих событий. После того как в семейной галерее появляется бесследно пропавшая десять лет назад дочь, зрителям предстоит распутать самые загадочные события. И касаются они не только того, где всё это время пропадала девочка (она, естественно, ничего не помнит). Мать Катерина Гарбер (Мария Куликова) дочь признает сразу, а вот ее супруг (Владимир Мишуков) в чудо не верит. И там, где, по идее, должно быть счастье воссоединившейся семьи, начинается невыносимая жизнь с бесконечными флешбэками, о которых они мечтали забыть.



Автор: КиноПоиск HD / YouTube.com

«Контейнер»

И снова нам предстоит знакомство с не самыми приятными семейными тайнами. И снова состоятельная семья (чиновник и его жена). Но только в особняке появляется не пропавшая дочь, а опытная суррогатная мать Саша (Оксана Акиньшина). Она переезжает в дом заказчиков на время беременности. И не только с будущим ребенком будущих родителей, но и со своими секретами. И когда «контейнер» выйдет из-под контроля, не обойдется без человеческих жертв и откровенных сцен.

Автор: START / YouTube.com

«Отец Сергий»

Охотника на вурдалаков вызывали? А вот он! Похоже, в отечественном кинематографе появился свой «Константин», только в более привычном национальном антураже да с фольклорными злодеями типа котов-баюнов. Отец Сергий (Роман Маякин) не занимается привычными для священников крещениями, венчаниями и проповедями. Он — этакий боевой монах, которому церковь платит за битву с нечистью. В свободное от зачисток время главный герой прикладывается к бутылке, курит, пользуется услугами девушек по вызову и всякими другими способами оскорбляет чувства верующих. Мы бы, наверное, посмотрели и сериал просто про батюшку-забулдыгу, но по сценарию к нему обращается молодой следователь и просит помочь раскрыть одно очень странное дело.

Роман Маякин в роли отца Сергия mayakin_ / Instagram.com Поделиться Поделиться







«В Бореньке чего-то нет»

Наконец-то и «Квартет И» дотянулся до собственного сериала. А основан он (как, впрочем, можно понять из названия) на популярном спектакле разговорчивых мужчин. В главных ролях — собственно, « Квартет И » в полном составе, бессменный друг четверки Максим Виторган (настолько бессменный, что впору бы уже называться квинтетом), Алексей Агранович, Анастасия Уколова, Юлия Топольницкая, Павел Майков и Виктория Толстоганова. По большому счету все эти артисты просто вернулись к своим ролям, ранее исполненным на сцене. Ну с некоторыми поправками. Сюжет тоже не особенно изменился. На банкете по случаю окончания съемок нового фильма успешного режиссера Максима собирается вся съемочная группа. Именно в этот вечер они выплескивают эмоции, накопившиеся за время работы над фильмом: быстротечные романы подходят к концу, споры затухают, а режиссер пытается понять, удалось ли ему осуществить задуманное.



Автор: START / YouTube.com

«Везёт»

В далеком северном городе на окраине России живет бывший чемпион мотогонок, а ныне частный извозчик службы «Трезвый водитель» Иван Потапов, которого играет уже встречавшийся в сегодняшнем дайджесте Евгений Цыганов. Растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно пытается не пить. Добрый и хороший по своей природе, он оказался на обочине жизни и никак не может с нее сойти: случайные женщины, случайные собутыльники. Иван стремится помочь любому человеку, даже когда его жизнь летит под откос. Но наш герой все-таки получает шанс измениться. Актерский состав впечатляет. Кроме упомянутого уже Цыганова, в сериале снялись Владимир Меньшов, Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Валентина Ляпина, Михаил Полицеймако, Юлия Снигирь, Зоя Бербер и другие.



Кадр из сериала «Везёт» tsyganovpictures / Instagram.com Поделиться Поделиться







«Вертинский»

Художественно-документальная работа Авдотьи Смирновой расскажет историю известного шансонье, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР образца 1943 года. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина в первую очередь о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как артист может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение.

Кадр из сериала «Вертинский» Фото: pilotfestival / Instagram.com Поделиться Поделиться







Какой из этих сериалов вы уже начали смотреть? «Вне себя» «Пропавшая» «Контейнер» «Отец Сергий» «В Бореньке чего-то нет» «Везёт» «Вертинский» Напишу в комментариях, чего я жду