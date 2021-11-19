Дело об убийстве преподавательницы Техноложки передают в суд. Её гибель пытались скрыть, отрезав палец

По версии следствия, 21 октября прошлого года Беленко задушил 34-летнюю знакомую — преподавательницу Технологического института — в её квартире на улице Димитрова после ампутировал палец, чтобы разблокировать телефон и перевести деньги с её банковского счёта. Вместе с гаджетами из квартиры пропал также паспорт. В материалах дела сказано, что мужчина в попытке скрыть преступление имитировал жизнь жертвы, отправляя сообщения с её смартфона друзьям и знакомым. Тело женщины через четыре дня нашёл её молодой человек.

Как сообщает прокуратура 19 ноября, обвинительное заключение утверждено в отношении 37-летнего Артёма Беленко. Кроме убийства, в окончательной редакции статьи о краже с незаконным проникновением в жилище, хищении денег с банковского счёта, а также паспорта.

Следствие уверено, что Беленко убил преподавательницу Технологического института из корыстных побуждений: женщина дала ему взаймы 2,6 млн рублей на развитие собственного дела, но бизнес не задался, возвращать долг было не с чего.



Фигурант настаивает, что дело не в деньгах. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Евгений Зобов, его подзащитный Беленко говорит о ревности и вспоминает случившийся ранее конфликт, после которого «взыграли чувства».



Беленко признаёт вину частично. Он не отрицает само убийство, но не согласен с корыстным мотивом, который видит следствие. Кроме того, как уточнил адвокат, объём обвинения считают чрезмерным. «Предъявлено обвинение в преступлениях, которые мой клиент не совершал. В частности, в краже паспорта», — говорит Зобов.



Артём Беленко содержится под стражей больше года. Его дело в ближайшее время будет направлено в горсуд.

