Премию «Просветитель» получили книги про эволюцию и государственные преступления

В Москве 18 ноября объявили победителей премии «Просветитель». На церемонии награждения назвали лучшие научно-популярные книги 2021 года в гуманитарных и естественно-научных номинациях.
В номинации «Естественные и точные науки» высшую награду получил Максим Винарский за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (издательство «Альпина нон-фикшн»). Книга родилась из цикла лекций по дисциплине «Концепции современного естествознания», которую в Сибири доктор биологических наук Максим Винарский читал студентам-гуманитариям. «Евангелие от LUCA» рассказывает о попытках ученых выявить общего предка ныне живущих на земле биологических видов (LUCA — Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок).
Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал социальный антрополог Николай Эппле с книгой «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «Новое литературное обозрение»). В книге автор исследует массовую память народов о государственных преступлениях собственной страны. Эта книга также стала победителем зрительского голосования в гуманитарной номинации.
В естественно-научной номинации зрители проголосовали за Ирину Якутенко, которая написала книгу «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (издательство «Альпина нон-фикшн»). В ней автор популярного телеграм-канала «Безвольные каменщики», молекулярный биолог и научный журналист собрала основные гипотезы и направления исследований о коронавирусе: кто болеет чаще, какие процессы идут в зараженном организме, чем лечат в России и других странах.
В номинации «Гуманитарные науки» лучшим переводным изданием жюри признало книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы» («КоЛибри, Азбука-Аттикус»). Награду вручили коллективу, работавшему над книгой: переводчику Дмитрию Прокофьеву, ответственному редактору Наталье Галактионовой, научному редактору Михаилу Капустину и редактору Светлане Левензон.
Главный приз премии «Просветитель. Перевод» в номинации «Естественные и точные науки» завоевал издательско-редакторский коллектив издательства Corpus за книгу Ричарда Докинза «Река, выходящая из Эдема. Жизнь с точки зрения дарвиниста». Ее перевел Антон Гопко, редактором выступила Алена Якименко.
Лауреаты премии «Просветитель» в обеих номинациях — «Гуманитарные науки» и «Естественные и точные науки» — получат денежное вознаграждение в размере 700 тысяч рублей; авторы книг, попавших в короткий список, по 100 тысяч рублей.
Лауреаты премии «Просветитель. Перевод» получат по 350 тысяч рублей, а финалисты — по 50 тысяч рублей. Награда будет разделена между редакторами и переводчиками книг-победителей и финалистов на усмотрение заявителя.
Ранее «Фонтанка» рассказала, из каких книг составили шорт-лист премии «Просветитель».
Премия была учреждена в 2008 году. Ее задача — поддержать русскоязычных ученых и научных журналистов, умеющих просто и увлекательно рассказывать о новейших открытиях и исследованиях.