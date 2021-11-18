Премию «Просветитель» получили книги про эволюцию и государственные преступления

В номинации «Естественные и точные науки» высшую награду получил Максим Винарский за книгу «Евангелие от LUCA. В поисках родословной животного мира» (издательство «Альпина нон-фикшн»). Книга родилась из цикла лекций по дисциплине «Концепции современного естествознания», которую в Сибири доктор биологических наук Максим Винарский читал студентам-гуманитариям. «Евангелие от LUCA» рассказывает о попытках ученых выявить общего предка ныне живущих на земле биологических видов (LUCA — Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок).

В Москве 18 ноября объявили победителей премии «Просветитель». На церемонии награждения назвали лучшие научно-популярные книги 2021 года в гуманитарных и естественно-научных номинациях.

Лауреатом в номинации «Гуманитарные науки» стал социальный антрополог Николай Эппле с книгой «Неудобное прошлое: память о государственных преступлениях в России и других странах» (издательство «Новое литературное обозрение»). В книге автор исследует массовую память народов о государственных преступлениях собственной страны. Эта книга также стала победителем зрительского голосования в гуманитарной номинации.



В естественно-научной номинации зрители проголосовали за Ирину Якутенко, которая написала книгу «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» (издательство «Альпина нон-фикшн»). В ней автор популярного телеграм-канала «Безвольные каменщики», молекулярный биолог и научный журналист собрала основные гипотезы и направления исследований о коронавирусе: кто болеет чаще, какие процессы идут в зараженном организме, чем лечат в России и других странах.



В номинации «Гуманитарные науки» лучшим переводным изданием жюри признало книгу Ричарда Роудса «Создание атомной бомбы» («КоЛибри, Азбука-Аттикус»). Награду вручили коллективу, работавшему над книгой: переводчику Дмитрию Прокофьеву, ответственному редактору Наталье Галактионовой, научному редактору Михаилу Капустину и редактору Светлане Левензон.

