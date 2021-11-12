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Доктор наук дал прогноз, когда Россия победит ковид

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Россия может справиться с пандемией коронавируса в 2022 году, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, вирус останется с человеком и будут происходить новые подъёмы заболеваемости.

«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — цитирует Альтштейна РИА Новости 12 ноября.

Напомним, в отдельных регионах России начали вводить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Параллельно российские власти готовят законопроекты о проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

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Комментарии (16)

Аппаратчик мокрой классификации
Ещё раз победит? Ню-ню..
O-o!
Врет дядя. Великий вождь еще в 2020 году сказал, что победили..Т.е. доктор наук распространяет фэйк ньюс, на кол!
Brevnault
Альтштейн, Гинзбург и Ковид с нами навсегда.
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