Доктор наук дал прогноз, когда Россия победит ковид

Россия может справиться с пандемией коронавируса в 2022 году, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, вирус останется с человеком и будут происходить новые подъёмы заболеваемости.



«Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся, и надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — цитирует Альтштейна РИА Новости 12 ноября.

