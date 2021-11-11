РБК: Власти готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах

Российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок использования QR-кодов при посещении общественных мест, а также на самолётах и в поездах. Об этом 11 ноября сообщает РБК со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке документов. Оба законопроекта, по словам источника, готовятся к внесению в Госдуму. При этом в Кремле заявляли, что новых ограничений не планируется.
Первый законопроект вносит поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — поясняет источник. По его словам, конкретные объекты определят главы регионов.
Законопроект не коснётся общественного транспорта, магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также аптек. До 1 февраля, по информации РБК, вместо QR-кодов можно будет предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом. После 1 февраля — тоже можно, но только тем, у кого есть медотвод от прививки. Как быть иностранцам, которые вакцинировались не зарегистрированными в России препаратами, решит главный государственный санитарный врач.
Второй законопроект, по данным РБК, вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. QR-коды будут требовать на междугородных и международных рейсах, предположительно, при продаже билетов.
11 ноября, напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных антикоронавирусных ограничений, решения могут принимать региональные власти.
Сегодня же в одном из регионов России — в Хабаровском крае — объявили о введении QR-кодов для железнодорожных вокзалов и аэропортов.