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РБК: Власти готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах

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Российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок использования QR-кодов при посещении общественных мест, а также на самолётах и в поездах. Об этом 11 ноября сообщает РБК со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке документов. Оба законопроекта, по словам источника, готовятся к внесению в Госдуму. При этом в Кремле заявляли, что новых ограничений не планируется.

Первый законопроект вносит поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — поясняет источник. По его словам, конкретные объекты определят главы регионов.

Законопроект не коснётся общественного транспорта, магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости, а также аптек. До 1 февраля, по информации РБК, вместо QR-кодов можно будет предъявлять ПЦР-тест с отрицательным результатом. После 1 февраля — тоже можно, но только тем, у кого есть медотвод от прививки. Как быть иностранцам, которые вакцинировались не зарегистрированными в России препаратами, решит главный государственный санитарный врач.

Второй законопроект, по данным РБК, вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. QR-коды будут требовать на междугородных и международных рейсах, предположительно, при продаже билетов.

11 ноября, напомним, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне не планируется никаких дополнительных антикоронавирусных ограничений, решения могут принимать региональные власти.

Сегодня же в одном из регионов России — в Хабаровском крае — объявили о введении QR-кодов для железнодорожных вокзалов и аэропортов.

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Комментарии (13)

olla
интересно, а с открытой формой туберкулеза , но с факциной шпутник и куар-кодом, можно будет везде ходить? а с лишаем, проказой и гонореей, но с куар-кодом можно в общественную баню))
А куаркоднутым с гриппом можно прийти в театр?
Два года длится этот театр абсурда, что-то человечество сильно поглупело в 21 веке...
f0ntan
А писали, что Кремль не планирует новых ограничений по короновирусу
kоt-obormot
Когда то, они желтого цвета были...
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