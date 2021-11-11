РБК: Власти готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте и магазинах

Российское правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок использования QR-кодов при посещении общественных мест, а также на самолётах и в поездах. Об этом 11 ноября сообщает РБК со ссылкой на источник, участвовавший в подготовке документов. Оба законопроекта, по словам источника, готовятся к внесению в Госдуму. При этом в Кремле заявляли, что новых ограничений не планируется.



Первый законопроект вносит поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы, а поправки предусматривают, что в рамках антиковидных мер местные власти должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом», — поясняет источник. По его словам, конкретные объекты определят главы регионов.

