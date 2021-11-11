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Первый российский регион вводит QR-коды для вокзалов и аэропортов

Хабаровский край вводит QR-коды для вокзалов и аэропортов с 1 декабря

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Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для железнодорожных вокзалов и аэропортов. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов, пишет 11 ноября портал «СуперОмск».

По словам хабаровского чиновника, при планировании поездок за рубеж и в другие регионы РФ, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код или официально заверенный медотвод.

Отметим, что Хабаровский край наряду с некоторыми другими регионами РФ накануне был назван в числе тех, где рост по коронавирусу превысил среднероссийские показатели. По данным официального ресурса федерального Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» от 10 ноября, за сутки в Хабаровском крае было выявлено 500 новых случаев COVID-19.

«Фонтанка» также писала, что «некие решения», которые могут ужесточить ограничения в России, накануне анонсировала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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Комментарии (7)

asgard
Хабаровск, в вас верят!
VKuser86752872
Кто не смог уехать из-за требования куаркода, можете воспользоваться п. 1 и 2 ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей". И взыскать убытки с РЖД в полном объеме стоимости билета, моральный вред, судебные расходы и штраф (если требование не будет удовлетворено в досудебном порядке). Потому что данный Закон запрещает обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. Услуга вокзалов оказывается РЖД. если Вас не пропустили на вокзал, то не оказали услугу по перевозке. Обусловливать перевозку наличием куаркода не предусмотрено Уставом железнодорожного транспорта, Гражданским кодексом РФ. Судитесь. И защищайте права здоровых граждан на свободное и гарантированное Конституцией РФ перемещение по территории РФ.
260569221
Живе Хабаровск!!!!
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