Первый российский регион вводит QR-коды для вокзалов и аэропортов

Власти Хабаровского края с 1 декабря вводят QR-коды для железнодорожных вокзалов и аэропортов. Об этом на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов, пишет 11 ноября портал «СуперОмск».



По словам хабаровского чиновника, при планировании поездок за рубеж и в другие регионы РФ, а также для въезда в Хабаровск гражданам рекомендовано иметь при себе именно QR-код или официально заверенный медотвод.



Отметим, что Хабаровский край наряду с некоторыми другими регионами РФ накануне был назван в числе тех, где рост по коронавирусу превысил среднероссийские показатели. По данным официального ресурса федерального Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф» от 10 ноября, за сутки в Хабаровском крае было выявлено 500 новых случаев COVID-19.

