Голикова заявила, что заболеваемость устремилась вверх из-за кратного роста тестирования, а вот смертность беспокоит

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась президенту Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в России после нерабочих дней.
Как она рассказала 10 ноября, за нерабочую неделю темпы прироста новых случаев коронавируса в России снизились на 2,1%. По-прежнему 30% заболеваемости в стране приходится на крупнейшие регионы — Москву, Петербург и Подмосковье.
Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в среднем по России удалось довести до 48,4%, но, по словам вице-премьера, задачу достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в 80% населения никто не снимает — надо привить еще 20 млн человек, а желательный процент еще выше: 90–95% граждан с иммунитетом. В лидерах по этому показателю, по словам Голиковой, — Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь и Петербург.
Высокая заболеваемость, как отметила вице-премьер, связана с кратным увеличением тестирования. А вот рост смертности вызывает тревогу. Как правило, умирают граждане старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и невакцинированные.
Есть и проблемные регионы. Темпы вакцинации не растут в Дагестане, КБР и на Камчатке, а наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и в Севастополе.
«Несмотря на то что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости и, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась и распространение инфекции снижается, не можем», — отметила Голикова.