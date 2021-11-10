Голикова заявила, что заболеваемость устремилась вверх из-за кратного роста тестирования, а вот смертность беспокоит

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась президенту Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в России после нерабочих дней.



Как она рассказала 10 ноября, за нерабочую неделю темпы прироста новых случаев коронавируса в России снизились на 2,1%. По-прежнему 30% заболеваемости в стране приходится на крупнейшие регионы — Москву, Петербург и Подмосковье.



Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в среднем по России удалось довести до 48,4%, но, по словам вице-премьера, задачу достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в 80% населения никто не снимает — надо привить еще 20 млн человек, а желательный процент еще выше: 90–95% граждан с иммунитетом. В лидерах по этому показателю, по словам Голиковой, — Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь и Петербург.

