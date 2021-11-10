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Голикова заявила, что заболеваемость устремилась вверх из-за кратного роста тестирования, а вот смертность беспокоит

30% заболеваемости COVID-19 в стране приходится на Москву, Петербург и Подмосковье, сообщила Голикова

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отчиталась президенту Владимиру Путину о ситуации с коронавирусом в России после нерабочих дней.

Как она рассказала 10 ноября, за нерабочую неделю темпы прироста новых случаев коронавируса в России снизились на 2,1%. По-прежнему 30% заболеваемости в стране приходится на крупнейшие регионы — Москву, Петербург и Подмосковье.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в среднем по России удалось довести до 48,4%, но, по словам вице-премьера, задачу достижения коллективного иммунитета от COVID-19 в 80% населения никто не снимает — надо привить еще 20 млн человек, а желательный процент еще выше: 90–95% граждан с иммунитетом. В лидерах по этому показателю, по словам Голиковой, — Тыва и Карелия, Московская область, Москва, Севастополь и Петербург.

Высокая заболеваемость, как отметила вице-премьер, связана с кратным увеличением тестирования. А вот рост смертности вызывает тревогу. Как правило, умирают граждане старше 60 лет, с хроническими заболеваниями и невакцинированные.

Есть и проблемные регионы. Темпы вакцинации не растут в Дагестане, КБР и на Камчатке, а наиболее сложная ситуация с медицинским кислородом сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и в Севастополе.

«Несмотря на то что мы видим некоторую стабилизацию ситуации, снижение темпов прироста развития заболеваемости и, как я сказала, в шести субъектах снижение, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизировалась и распространение инфекции снижается, не можем», — отметила Голикова.

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Комментарии (26)

Никто и звать никак.
Главное чтобы с кариесом не стали в больницы класть. А то совсем коек не останется.
Grend
Вызывает беспокойство её дебилизм
altnec
голикова - попова-голикова -попова
Стрёмная формула, ни та ни другая ни за что и ни за кого не отвечает, а капусту рубят обе, на одном участке. Как такое возможно?
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