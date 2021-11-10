Матвиенко анонсировала «некие решения», которые могут ужесточить ограничения в России

«Возможно в ряде регионов принятие дополнительных мер, более строгих мер по отдельным категориям граждан, опять-таки ссылаясь на мнение ученых, на мнение специалистов. Такая тщательнейшая работа ведется на федеральном уровне правительством в рамках оперативного штаба. Ежедневно информация поступает президенту, он в курсе» — цитирует Матвиенко 10 ноября ТАСС.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко не исключила принятия на федеральном уровне новых мер и ужесточений ограничений из-за сложной ситуации с коронавирусом в России.

Она также добавила, что эпидемиологическая обстановка обсуждалась и на совете безопасности России. «Возможны и на федеральном уровне некие решения для того, чтобы ситуацию улучшить», — не исключила Матвиенко.



Перед нерабочими днями спикер Совфеда заявляла, что общефедерального локдауна в России не будет.

