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Кремль не планирует новых ограничений по коронавирусу. Но действующие останутся в силе до окончания пандемии

В Кремле пообещали не вводить новые коронавирусные ограничения на федеральном уровне

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На федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу. Как заявил 11 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, регионы сами принимают соответствующие решения.

Он также заверил, что возможность введения QR-кодов на транспорте в Кремле не обсуждается. Отметим, ранее об этом писал РБК.

При этом Песков подчеркнул, что полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета.

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Комментарии (7)

vader
"Песков подчеркнул, что полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии" - то есть никогда.
kote_5e4d88f83c7f0
Песков опять наврал?
Nora...
Из свежих сег. новостей прессы следует, что Хабаровске уже не попасть в аэропорт и на вокзал без куар-кода. Если верить заголовку данной статьи и толковать его дословно, то в Санкт-Петербурге можно будет попасть в аэропорт и на вокзал. Или завтра можно будет не попасть, если толковать иначе?
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