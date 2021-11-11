Кремль не планирует новых ограничений по коронавирусу. Но действующие останутся в силе до окончания пандемии

На федеральном уровне не планируется никаких дополнительных ограничений по коронавирусу. Как заявил 11 ноября пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, регионы сами принимают соответствующие решения.



Он также заверил, что возможность введения QR-кодов на транспорте в Кремле не обсуждается. Отметим, ранее об этом писал РБК.



При этом Песков подчеркнул, что полная отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета.

