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РБК: Власти РФ обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

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Профильные министерства и транспортные фирмы начали обсуждение технических возможностей проверки QR-кодов об отсутствии заражения коронавирусом и иммунном статусе у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний.

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сообщает РБК 9 ноября, ссылаясь на источник в одном из ведомств.

Представитель в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения, поделился с изданием информацией о том, что сейчас собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Решение могут принять после 15 ноября.

Источник из РЖД добавил, что в правительстве ведут дискуссию о введении QR-кодов на транспорте, однако однозначной позиции по этому вопросу еще нет.

Сценарии использования QR-кодов на транспорте прорабатывают многие федеральные ведомства, но окончательное решение может быть принято с учетом данных оперативного штаба.

В одном из вариантов развития событий, по данным источника РБК, внедрение QR-кодов может происходить постепенно, по видам транспорта, и начаться с авиации после праздников в январе 2022 года.

Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов связан с меньшим числом проблем, с которыми столкнутся авиапредприятия. Так, у многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути, длительность которых порой исчисляется несколькими минутами, в ходе которых сложно оперативно проверить наличие сертификатов. Именно поэтому внедрить такую функцию можно лишь при покупке билета.

«Фонтанка» писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обсуждение введения QR-кодов для транспорта. По его словам, расширение применения QR-кодов — это в первую очередь прерогатива оперативного штаба.

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Комментарии (15)

iAm2Cool
Я бы посоветовал начать сразу с метро, трамваев, маршрутных и рейсовых автобусов и троллейбусов. Потому что после введения QR кодов в самолетах и поездах станет невозможно хоть как-то разумно объяснить их отсутствие на обычном городском транспорте. А все правдивые гипотезы уж очень будут побуждать желание подискутировать с инициаторами непарламентскими методами :)
Владислав Терехин
Да так и пишите, что вопрос с кодами уже решён.
spb7771250
Ну вот и начало цифрового фашизма. А всё, что было до того - зачатки его. Это моя личная субъективная оценка. Отношусь к этому резко отрицательно. По моему мнению, государство РФ, имея желание спасти своё население могло бы проводить более эффективную политику в рамках проблемы в течение 1,5 прошедших лет. В связи с тем, что государство этой политики не проводило - вся избыточная смертность, все экономические потери должны стать преступлением против граждан. Это моё личное мнение и субъективное оценочное суждение.
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