РБК: Власти РФ обсуждают возможность введения QR-кодов в самолетах и поездах

«Сейчас речь идет о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдет ухудшение эпидемиологической ситуации», — сообщает РБК 9 ноября, ссылаясь на источник в одном из ведомств.

Профильные министерства и транспортные фирмы начали обсуждение технических возможностей проверки QR-кодов об отсутствии заражения коронавирусом и иммунном статусе у пассажиров авиационных и железнодорожных компаний.

Представитель в транспортной отрасли, знакомый с ходом обсуждения, поделился с изданием информацией о том, что сейчас собираются предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Решение могут принять после 15 ноября.



Источник из РЖД добавил, что в правительстве ведут дискуссию о введении QR-кодов на транспорте, однако однозначной позиции по этому вопросу еще нет.



Сценарии использования QR-кодов на транспорте прорабатывают многие федеральные ведомства, но окончательное решение может быть принято с учетом данных оперативного штаба.



В одном из вариантов развития событий, по данным источника РБК, внедрение QR-кодов может происходить постепенно, по видам транспорта, и начаться с авиации после праздников в январе 2022 года.



Выбор воздушного транспорта в качестве старта для применения QR-кодов связан с меньшим числом проблем, с которыми столкнутся авиапредприятия. Так, у многих поездов дальнего следования есть плановые остановки по пути, длительность которых порой исчисляется несколькими минутами, в ходе которых сложно оперативно проверить наличие сертификатов. Именно поэтому внедрить такую функцию можно лишь при покупке билета.

