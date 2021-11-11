Ещё один регион России объявил об обязательной вакцинации людей старше 60 лет

Власти Кубани последовали примеру Петербурга и расширили список тех, кто обязан вакцинироваться от коронавируса. Соответствующее решение 11 ноября приняла главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потёмкина.
Как сказано в постановлении, которое публикует РИА Новости, в перечень тех, кто обязан привиться, добавили жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхиальной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом и ожирением.
Совершеннолетние студенты вузов и профессиональных организаций были внесены в список ранее.
Привить первым компонентом их необходимо до 13 декабря, вторым — до 13 января. В Петербурге временная граница отличается незначительно: 15 декабря и 15 января. «Фонтанка» собрала актуальные вопросы об обязательной вакцинации в Петербурге — с ответами и без.