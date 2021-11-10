Обязаны, но не должны? Семь вопросов о вакцинации от COVID-19 людей старше 60 в Петербурге

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Поделиться Поделиться







9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова подписала постановление, в котором распорядилась «обеспечить вакцинацию» людей старше 60 лет, а заодно людей, имеющих хронические заболевания.

Документ сразу породил много вопросов у граждан и бизнеса. Частично ответы на них содержатся в комментариях городского правительства и самого санитарного ведомства, а также в более ранних разъяснениях федеральных властей. «Фонтанка» обобщила знания.

1) Является ли вакцинация от COVID-19 людей старше 60 лет обязательной в Петербурге?



Да. Если читать постановление Наталии Башкетовой в новой редакции целиком, то первый пункт применительно к пожилым петербуржцам будет звучать так: «Я, главный санитарный врач по Петербургу, постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации: лицам в возрасте 60 лет и старше».

«В Санкт-Петербурге с 10 ноября 2021 введена обязательная вакцинация граждан в возрасте 60 лет и старше против новой коронавирусной инфекции», — говорится в разъяснениях Роспотребнадзора от 10 ноября.

В разъяснениях по поводу обязательной вакцинации, федеральный Роспотребнадзор и Минтруд подчеркивают, что «граждане, юрлица и ИП обязаны выполнить требование санитарного законодательства».

2) Как будет контролироваться исполнение и что грозит за отказ сделать прививку?

В постановлении Наталии Башкетовой ответственными за исполнение названы руководители организаций и ИП, осуществляющие деятельность на территории Петербурга. В сферах, установленных дополнениями от 9 ноября (в том числе категории 60+), нужно обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной в срок до 15 декабря, а вторым компонентом вакцины — до 15 января, с охватом не менее 80% общей численности работников, говорится в документе.



Ответственность для граждан за отказ от прививки не предусмотрена. Но работодатель имеет право отстранить сотрудников, отказывающихся сделать прививку, от работы без сохранения заработной платы. «Таким образом, подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021, не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в разъяснениях. Исключение — те, у кого есть медотвод.

Неработающим пенсионерам грозят те же санкции, что и всем остальным жителям Северной столицы старше 18 лет, которые не имеют антител, — их уже не пускают в театры и музеи, а затем лишат доступа к ресторанам и бытовым услугам, напомнили в Роспотребнадзоре.

По данным Центра развития и поддержки предпринимательства, в Петербурге трудятся 54 847 человек старше 60 лет. Всего в городе 1,37 млн людей этого возраста. Вакцинированы из них лишь 43%.

Контроль за исполнением возлагается на начальников функциональных и территориальных отделов Роспотребнадзора.



3) Могут ли в Петербурге обнулить льготные проездные, как в Москве? А лишить пенсии?

Властям города Роспотребнадзор предписывает «принять исчерпывающие меры по обеспечению реализации постановления» и еженедельно отчитываться по этому вопросу санитарному ведомству.

Как конкретно будут выглядеть «исчерпывающие меры» — вопрос договоренности Смольного и Роспотребнадзора. По информации «Фонтанки», санитарное ведомство пока не просило правительство города о дополнительных ограничениях. Сами чиновники подчеркнули, что уже создали условия для скорейшей иммунизации людей старшего поколения — прививочные пункты работают, запас вакцины есть.

Кроме того, действующая версия городского 121-го коронавирусного постановления грозит отзывом QR-кода, дающего право на работу, предприятиям и ИП, которые не выполнят требования главного санитарного врача об обязательной вакцинации.

Технической возможности обнулить проездные только для невакцинированных сейчас в городе нет. Но если такая задача будет поставлена губернатором, транспортную и медицинскую системы скоординируют, сообщили «Фонтанке» в комитете по транспорту.



Вторая возможная мера — введение требования об обязательной самоизоляции невакцинированных граждан старше 60 лет. Но в данном случае перед властями также встанет проблема контроля.

Лишение пенсии за отказ сделать профилактическую прививку по эпидемическим показаниям в федеральном законодательстве не предусмотрено.

4) Чем обусловлен выбор возрастной категории 60+ для обязательной вакцинации?

83% умерших от COVID-19 — это пациенты в возрасте старше 60 лет, сообщал 4 ноября Роспотребнадзор со ссылкой на данные Росстата.

Там же говорится об исследовании британских ученых (без ссылки на первоисточник), которые выяснили, что у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода от коронавируса в 5 раз выше, чем в группе до 50 лет, а среди тех, кто уже отметил 80-летний юбилей, риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз. «Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против СOVID-19 населения старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь», — говорится в сообщении.



Но в разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора отмечается, что санитарные врачи регионов, принимая постановления об обязательной вакцинации, определяют «группы риска, которые по роду профессиональной деятельности сталкиваются с большим количеством людей и должны пройти вакцинацию». О рисках по возрастному принципу там не говорится.

5) Должны ли работодатели отстранять от работы всех непривитых сотрудников старше 60 лет? Должны ли делать прививку те, кто переболел COVID-19?

Требование об обязательной вакцинации не распространяется на тех работников, у кого есть медотвод. Всех остальных работодатель имеет право отстранить от работы без сохранения заработной платы за отказ прививаться.

Четкого ответа, как быть с переболевшими, нет. В летних разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора отмечалось, что уровень коллективного иммунитета в 80% от численности штата нужно обеспечить с учетом вакцинированных и переболевших. Но петербургский Роспотребнадзор ранее сообщал, что переболевшие наряду с обладателями медотводов должны уместиться в оставшиеся 20%.



Не вполне ясно, подлежат ли обязательной вакцинации работники старше 60 лет и имеющие заболевания, если они трудятся дистанционно (согласно постановлению 121, на удаленку должны быть переведены те, у кого нет QR-кода). «Фонтанка» адресовала этот вопрос Роспотребнадзору.

6) Как будут отстранять от работы больных хроническими заболеваниями? Обязан ли сотрудник предоставлять такие сведения работодателю?

Перечень хронических заболеваний утвержден приказом комитета по здравоохранению. В частности, в нем перечислены болезни системы кровообращения, органов дыхания и эндокринные заболевания.

Вычислять больных хроническими заболеваниями без доступа к медицинским данным работников будет проблематично. Но у части работодателей могут быть накоплены такие сведения. В 121-м коронавирусном постановлении говорится, что работодатель обязан отправить на удаленку сотрудников, которые страдают хроническими заболеваниями, если у них нет QR-кода. Такое же требование относится к сотрудникам старше 60 лет. По данным Центра развития и поддержки предпринимательства, на данный момент в Петербурге дистанционно трудятся 434 тысячи человек.

Какие санкции грозят студентам за отказ сделать прививку?

Роспотребнадзор обязывает пройти вакцинацию студентов старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций. В постановлении ничего не сказано об ответственности образовательных учреждений. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» допускает временный отказ в приеме граждан в образовательные организации, а также отказ в приеме граждан на работу, если они не сделают профилактическую прививку. О запрете доступа к занятиям и практике там ничего не говорится. Но 9 ноября Министерство образования и науки сообщило, что будет не против, если университеты решат вводить QR-коды для посещения занятий. Ранее о таких правилах сообщили несколько московских вузов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

