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Роспотребнадзор: Непривитых от коронавируса пожилых петербуржцев не пустят в рестораны и лишат доступа к бытовым услугам

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, что грозит жителям города старше 60 лет, которые откажутся сделать обязательную прививку от коронавируса. Разъяснения появились на сайте санитарного ведомства 10 ноября

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Согласно опубликованному накануне постановлению главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой, обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше.

«Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года — вторым компонентом вакцины», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Таким образом, подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021, не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Исключение — те, у кого есть медотвод.

Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также к иным услугам, которые перечислены в 121-м коронавирусном постановлении Смольного. Впрочем, такие же ограничения коснутся и всех остальных петербуржцев старше 18 лет.

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Комментарии (70)

VKuser86752872
Оу, теперь в барбершоп не пустят бородачей-пенсионеров? А лысым повезло...))) Ну и в Мишлен ладно, не полетят мои родители, так и быть. Не сьедят лобстеров за миллион долларов. Что ж, и не такое переживали. Ржу в голос
266475159
К бытовым услугам относятся и ритуальные. И в них ограничат пенсионеров???
260778691
Так и вижу, что пенсионеры по ресторанам ходят каждый день ))) Власти живут в параллельном мире
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