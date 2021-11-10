Роспотребнадзор: Непривитых от коронавируса пожилых петербуржцев не пустят в рестораны и лишат доступа к бытовым услугам

Согласно опубликованному накануне постановлению главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой, обязательной вакцинации подлежат лица 60 лет и старше.
«Руководители организаций в срок до 15.12.2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.01.2022 года — вторым компонентом вакцины», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Таким образом, подлежат отстранению сотрудники от работы с 16.12.2021, не получившие первый компонент вакцины, а с 16.01.2022 — не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Исключение — те, у кого есть медотвод.
Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также к иным услугам, которые перечислены в 121-м коронавирусном постановлении Смольного. Впрочем, такие же ограничения коснутся и всех остальных петербуржцев старше 18 лет.