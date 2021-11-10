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Смольный посчитал, сколько пожилых петербуржцев придется вакцинировать

В Петербурге на сегодняшний день вакцинацию от COVID-19 прошли 588 тысяч человек старше 60 лет — это 43% от числа тех, кто должен привиться в данной категории. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба администрации города.

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Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова расширила перечень категорий, которым нужно сделать прививку от COVID-19. Согласно этим дополнениям обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также привиться должны горожане в возрасте 60 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями.

Обязательная вакцинация не распространяется на имеющих противопоказания, установленные медиками, напомнили в Смольном.

Обеспечение проведения иммунизации возложено на работодателей. В случае уклонения сотрудника от прививки, его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

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Комментарии (13)

AP-SPb
Т.е. всего у нас чуть меньше полутора лямов пенсов. Плюс ещё сколько-то народу с хроническими заболеваниями, которых тоже того. Итого около 2 млн. Но многие пенсы действительно ещё советской закалки, могут и пережить вакциназию. Т.е. Пенсионный фонд облегчится ускоренными темпами примерно на 500 - 800 тыс. бесполезных ртов. Ну что... неплохо так... Это скорее всего эффективнее, чем замораживать пенсии...
265939387
Нас не догонят!
262255201
Вот в каких местах тусуются пенсы ? Не иначе по утрам и вечерам трутся в набитом транспорте, шляются по кафешкам , театрам и музеям , ходят на футбол и по ТРК , создают очереди в аэропортах и летают во все стороны ... или может большая часть сидит в основном дома? Нашли главных стрелочников , они и так на ладан дышат запуганные
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