Смольный посчитал, сколько пожилых петербуржцев придется вакцинировать

Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова расширила перечень категорий, которым нужно сделать прививку от COVID-19. Согласно этим дополнениям обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. Также привиться должны горожане в возрасте 60 лет и старше и люди с хроническими заболеваниями.



Обязательная вакцинация не распространяется на имеющих противопоказания, установленные медиками, напомнили в Смольном.



Обеспечение проведения иммунизации возложено на работодателей. В случае уклонения сотрудника от прививки, его могут отстранить от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. В случае неисполнения данного требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

