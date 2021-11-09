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В СПб обязательная вакцинация для пожилых

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В комтрансе прокомментировали возможность блокировки льготных проездных для пожилых без QR-кода

На данный момент информационные системы, ответственные за оплату проезда и за учет вакцинированных от COVID-19, не увязаны друг с другом. Но сделать это несложно.

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В комитете по транспорту 9 ноября ответили на просьбу «Фонтанки» прокомментировать опыт Москвы по избирательной блокировке льгот на проезд и возможность его использования в Петербурге. По словам председателя ведомства Кирилла Полякова, на данный момент не ставилась задача координировать системы контроля оплаты проезда, которая находится в его ведении, и системы медицинского информационно-аналитического центра. Тем не менее обе системы городские и «поженить» их — несложная техническая задача. Однако, чтобы программисты начали ее выполнять, соответствующее решение должен принять губернатор.

Ранее стало известно, что в Москве заблокированы льготы на проезд для горожан старше 60 лет, потому что они должны соблюдать самоизоляцию. Исключение сделано для тех, кто вакцинирован против COVID-19.

У Петербурга был свой опыт блокировки льгот — в первую волну пандемии. Однако без них остались в том числе и пожилые медики, которые продолжали работать в перегруженных больницах. Чтобы исправить ситуацию, им экстренно раздавали бесплатные «Подорожники».

9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала очередное антиковидное постановление. Согласно ему, необходимо обеспечить вакцинацию отдельных групп граждан, среди которых — горожане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Аналогичные требования адресованы работодателям в нескольких отраслях. Подробнее — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (20)

alexpv
Может быть хоть так до пенсионеров , которые за кусок колбасы ездят на карусели при голосовании наконец-то осознают, что надо думать головой и не ставить галочку против кого попросят, правда,сейчас уже поздно пить боржом. Все это плохо кончится, опыт 1905-17 ничему власти не учит.
VKuser199962806
Не надо полумер. Не уколовшимся жижей заблокируйте сразу и пенсии. Так быстрее наступит светлое завтра. Можно у не ковиднутых ещё жильё отнимать и запретить пользоваться телефоном.
Редиска Здесь
Вряд ли таких очень много. Все-таки большинство антиваксеров - это те, кто не боится серьезных последствий ковида, и потому им лично эта прививка не видится необходимой. Антипрививочная позиция просто используется как оправдание своего эгоизма.
А пожилые люди в большинстве своем риски для себя осознают, и потому от прививки не отказываются.
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