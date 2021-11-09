В комтрансе прокомментировали возможность блокировки льготных проездных для пожилых без QR-кода

В комитете по транспорту 9 ноября ответили на просьбу «Фонтанки» прокомментировать опыт Москвы по избирательной блокировке льгот на проезд и возможность его использования в Петербурге. По словам председателя ведомства Кирилла Полякова, на данный момент не ставилась задача координировать системы контроля оплаты проезда, которая находится в его ведении, и системы медицинского информационно-аналитического центра. Тем не менее обе системы городские и «поженить» их — несложная техническая задача. Однако, чтобы программисты начали ее выполнять, соответствующее решение должен принять губернатор.

Ранее стало известно, что в Москве заблокированы льготы на проезд для горожан старше 60 лет, потому что они должны соблюдать самоизоляцию. Исключение сделано для тех, кто вакцинирован против COVID-19.



У Петербурга был свой опыт блокировки льгот — в первую волну пандемии. Однако без них остались в том числе и пожилые медики, которые продолжали работать в перегруженных больницах. Чтобы исправить ситуацию, им экстренно раздавали бесплатные «Подорожники».



9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала очередное антиковидное постановление. Согласно ему, необходимо обеспечить вакцинацию отдельных групп граждан, среди которых — горожане старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями. Аналогичные требования адресованы работодателям в нескольких отраслях. Подробнее — читайте в материале «Фонтанки».

