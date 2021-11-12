Архив Набокова, прибывший из Швейцарии, открыли для посетителей в Петербурге

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В Петербурге показали широкой публике архив Набокова. Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» начала работать в Пушкинском доме (Институте русской литературы РАН) 12 ноября.

В двух просторных залах разместили избранные вещи из архива писателя. В мае 300 коробок с предметами личного пользования, фотографиями, документами и книгами прибыли в Петербург из Швейцарии после многолетних переговоров с наследниками Набокова. Сейчас все коробки вскрыты, специалисты института продолжают изучать и описывать собрание.



Предметы распределили тематически. В первом зале публике представили вещи, принадлежавшие семье: коллекцию картин (в их числе ценные работы Мстислава Добужинского и Жоана Миро), документы, письма к родным, перчатки, украшения и другие предметы гардероба Веры Набоковой, большое количество фотографий.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Во втором зале разместили то, что относится к литературной жизни писателя: книги из личной библиотеки, издания с личными пометками Набокова, черновики. Правда, заметки писателя вряд ли удастся разобрать за стеклом витража, они в основном написаны сумбурно, карандашом, мелким почерком.

Известно, что Набоков был очень критичен и к себе, и к коллегам. Это подтверждает его сообщение издателям, оставленное писателем прямо на форзаце книги «Телега жизни и другие стихотворения русских поэтов XIX века» (организаторы выставки перевели запись с английского и представили посетителям): «Эти переводы абсолютно ужасны. Я не могу себе представить, как фирму вашего уровня могли заставить публиковать такую ерунду. Это карикатуры на оригинал, сделанные отвратительным английским языком…»



«Владимир Набоков. Возвращение» — это выставка-презентация, посвященная передаче набоковского архива Пушкинскому дому.

«С одной стороны — это демонстрация масштаба и объема той работы, которая была проделана сотрудниками Института русской литературы, и той работы по изучению, сохранению, интерпретации наследия, которая еще предстоит», — объясняют организаторы выставки.

Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» будет работать до 26 ноября во все дни, кроме воскресенья.

Ранее Татьяна Пономарева, научный сотрудник Пушкинского дома, рассказала «Фонтанке», что именно готовятся найти в обретенном архиве набоковеды, как отличается восприятие «Лолиты» в США и России и зачем Набокову понадобилось переводить «Слово о полку Игореве».