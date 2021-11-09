Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми «нетрадиционными» сексуальными отношениями

Общественный совет Роскомнадзора обсудил ряд поправок в федеральные законы, в случае принятия которых россияне не смогут увидеть в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Об этом 9 ноября пишут «Ведомости».
«Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.
Закрепить новый запрет предлагается в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации», где регламентируются обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Действующее законодательство допускает показ такого контента под маркировкой 18+, за исключением педофилии.
Кроме того, предлагается добавить запрет на демонстрацию или описание таких отношений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сейчас действующие формулировки закона запрещают распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».
Поправить предлагается и закон о СМИ в части недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Сюда члены экспертного совета Роскомнадзора предлагают вписать те же запреты, что и в статью о обязанностях онлайн-кинотеатров. Санкции за нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (штраф для юрлиц — до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток).
По словам собеседника «Ведомостей», присутствовавшего на заседании общественного совета, на встрече выступил глава Роскомнадзора Андрей Липов, который ссылался на речь президента Владимира Путина на форуме «Валдай» 21 октября. Тогда глава государства назвал чудовищной ситуацию, когда детям внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот. Официальных комментариев от Роскомнадзора пока не поступало.
«Закручивать гайки для легальных интернет-видеосервисов бессмысленно, потому что нарушения происходят явно не на их платформах. А отсутствие четких критериев отнесения информации к «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и девиации» вносит существенную неопределенность и может создать очень плохую правоприменительную практику», — комментирует новости глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen&Paper, Екатерина Тягай полагает, что законодателям предлагается «абсолютно резиновая норма для толкования, дающая возможность в зависимости от определенных обстоятельств злоупотреблять при ее применении и в нее вписывать практически любые виды отношений».