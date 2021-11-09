Онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с любыми «нетрадиционными» сексуальными отношениями

Общественный совет Роскомнадзора обсудил ряд поправок в федеральные законы, в случае принятия которых россияне не смогут увидеть в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации». Об этом 9 ноября пишут «Ведомости».

«Такие материалы предлагается включить в перечень оснований для включения в реестр запрещенной информации, страницы с которой интернет-провайдеры и операторы связи обязаны блокировать по требованию Роскомнадзора», — отмечает издание со ссылкой на свои источники.



Закрепить новый запрет предлагается в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации», где регламентируются обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Действующее законодательство допускает показ такого контента под маркировкой 18+, за исключением педофилии.

Кроме того, предлагается добавить запрет на демонстрацию или описание таких отношений в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Сейчас действующие формулировки закона запрещают распространение среди несовершеннолетних информации, «пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

Поправить предлагается и закон о СМИ в части недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Сюда члены экспертного совета Роскомнадзора предлагают вписать те же запреты, что и в статью о обязанностях онлайн-кинотеатров. Санкции за нарушения предлагается установить «по аналогии с действующей нормой в КоАП» о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (штраф для юрлиц — до 1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток).

