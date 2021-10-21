Путин: На Западе мальчикам внушают, что они легко могут стать девочками

Президент России во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал «фантасмагорией» дискуссию о правах мужчин и женщин в западных странах.
«Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям [в западных странах] сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот», — заявил 21 октября Владимир Путин.
По его словам, в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в «абсолютную фантасмагорию». Президент привел в пример замену матери и отца на «родителя 1» и «родителя 2».
«Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм», — посетовал президент.
Он уверен, что противодействие расизму — «дело благородное», однако в «культуре отмены» оно превращается в «обратную дискриминацию».
«В Голливуде выпускают памятки, как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК Коммунистической партии Советского Союза», — сказал глава государства.
Путин уверен, что умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения.