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Путин: На Западе мальчикам внушают, что они легко могут стать девочками

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Президент России во время выступления на дискуссионном клубе «Валдай» назвал «фантасмагорией» дискуссию о правах мужчин и женщин в западных странах.

«Не говорю уже о просто чудовищных вещах, когда детям [в западных странах] сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот», — заявил 21 октября Владимир Путин.

По его словам, в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин превратилась в «абсолютную фантасмагорию». Президент привел в пример замену матери и отца на «родителя 1» и «родителя 2».

«Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм», — посетовал президент.

Он уверен, что противодействие расизму — «дело благородное», однако в «культуре отмены» оно превращается в «обратную дискриминацию».

«В Голливуде выпускают памятки, как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК Коммунистической партии Советского Союза», — сказал глава государства.

Путин уверен, что умеренный консерватизм — это самая разумная линия поведения.

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Комментарии (12)

tochilshik
вот оказывается что его волнует.а почему за 20 лет его правления страна оказалась в глубокой заднице погрязшая в бедности и коррупции это не интересно.
Редиска Здесь
Путин когда-нибудь был мальчиком на Западе?
Дед наслушался баек, и повторяет всякую хрень.
У меня на этом самом Западе дочка ходит в школу, и ничего подобного там никто не внушает. Внушают, что все люди, независимо от своих особенностей, имеют равные права, которые надо уважать. Неплохо бы, чтобы в России в школах тоже внушали эту мысль.
vader
Все правильно сказал. И по нынешним временам смело, поскольку идет строго вразрез с планами Всемирного банка.
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