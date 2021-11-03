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Фонд капремонта получит субсидию из бюджета Петербурга

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Смольный внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга губернаторскую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете города. Фонду капремонта предложено направить 3 млрд рублей, сообщает 3 ноября пресс-служба администрации города. Без этого софинансирования вероятность повышения взносов граждан на капремонт является очень высокой.

Всего поправка Александра Беглова увеличивает расходы города на 53,4 млрд рублей, доходы — на 16,4 млрд рублей. 12 млрд предложено направить на соцподдержку граждан, в том числе более полумиллиарда — на выплаты долгожителям. Приобретение подвижного состава для электротранспорта и метрополитена обойдется еще в 12,2 млрд. Еще 10,5 млрд пойдут на капремонт и закупку оборудования для социальных учреждений, 1,9 млрд — на оснащение и ремонт освещения на школьных стадионах, 14 млрд — на общественную безопасность, в частности установку новых камер видеонаблюдения.

Адресная инвестпрограмма 2022–2024 годов должна вырасти на 68 млрд рублей. Из них больше 45 млрд уйдут на строительство метро.

Свои поправки также внесла фракция «Яблоко» в городском парламенте. В частности, депутаты предложили дать Фонду капремонта аналогичную сумму — 3 млрд рублей. Кроме того, еще 2,1 млрд парламентарии считают необходимым направить на расселение коммуналок и 39 млн рублей — на субсидии социально ориентированным НКО.

В бюджете текущего года не было заложено средств на субсидию Фонду капремонта, и взносы были увеличены. Еще в сентябре Смольный заявлял, что не планирует выделять средства, и на тот момент новое повышение размера взносов не исключалось. Сейчас горожане в зависимости от вида дома платят от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр.

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Комментарии (6)

VKuser201287480
Какой я недальновидный, надо было кооп озеро вступать в свое время, или борьбой заняться, смотришь и был бы сейчас богатым бездельником, живущим как паразит.
Abu-Denis
angel of death, логика понятна. Пока всем катастрофам мемориалы не соорудим, денег на социальные и жилищные нужды не выделять. То есть никогда. Есть же и еще катастрофы. И еще будут, потому что подлинные виновники уходят от ответа.

Вот например, надо поставить памятник жертвам обрушения подъемного крана на Камышовой, указав на табличке, что не сел никто из начальников крановщика. Нужен памятник на Невском, 110 - и указать, что за раздавленных автобусом понес кару только заезженный сверхурочными водитель Пассажиравтотранса.
Нужен памятник на Измайловском, 20 - с табличкой о том, что твари (божьи) из ОАО "Теплосеть СПб", сэкономившие на замене трубы, свалили на диспетчера всю вину за сваренных заживо парней. Список можете сами продолжить.

Но если памятники ставить, то, может, на это поскребете по сусекам лишние деньги с других расходных статей? При чем тут жилкомхоз.
ДуремарСПб.
Жулики перекладывают бабки из одного кармана в другой,следите за руками,все по закону)))
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