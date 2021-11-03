Фонд капремонта получит субсидию из бюджета Петербурга

Смольный внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга губернаторскую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете города. Фонду капремонта предложено направить 3 млрд рублей, сообщает 3 ноября пресс-служба администрации города. Без этого софинансирования вероятность повышения взносов граждан на капремонт является очень высокой.



Всего поправка Александра Беглова увеличивает расходы города на 53,4 млрд рублей, доходы — на 16,4 млрд рублей. 12 млрд предложено направить на соцподдержку граждан, в том числе более полумиллиарда — на выплаты долгожителям. Приобретение подвижного состава для электротранспорта и метрополитена обойдется еще в 12,2 млрд. Еще 10,5 млрд пойдут на капремонт и закупку оборудования для социальных учреждений, 1,9 млрд — на оснащение и ремонт освещения на школьных стадионах, 14 млрд — на общественную безопасность, в частности установку новых камер видеонаблюдения.

