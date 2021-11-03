Фонд капремонта получит субсидию из бюджета Петербурга

Смольный внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга губернаторскую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете города. Фонду капремонта предложено направить 3 млрд рублей, сообщает 3 ноября пресс-служба администрации города. Без этого софинансирования вероятность повышения взносов граждан на капремонт является очень высокой.
Всего поправка Александра Беглова увеличивает расходы города на 53,4 млрд рублей, доходы — на 16,4 млрд рублей. 12 млрд предложено направить на соцподдержку граждан, в том числе более полумиллиарда — на выплаты долгожителям. Приобретение подвижного состава для электротранспорта и метрополитена обойдется еще в 12,2 млрд. Еще 10,5 млрд пойдут на капремонт и закупку оборудования для социальных учреждений, 1,9 млрд — на оснащение и ремонт освещения на школьных стадионах, 14 млрд — на общественную безопасность, в частности установку новых камер видеонаблюдения.
Адресная инвестпрограмма 2022–2024 годов должна вырасти на 68 млрд рублей. Из них больше 45 млрд уйдут на строительство метро.
Свои поправки также внесла фракция «Яблоко» в городском парламенте. В частности, депутаты предложили дать Фонду капремонта аналогичную сумму — 3 млрд рублей. Кроме того, еще 2,1 млрд парламентарии считают необходимым направить на расселение коммуналок и 39 млн рублей — на субсидии социально ориентированным НКО.
В бюджете текущего года не было заложено средств на субсидию Фонду капремонта, и взносы были увеличены. Еще в сентябре Смольный заявлял, что не планирует выделять средства, и на тот момент новое повышение размера взносов не исключалось. Сейчас горожане в зависимости от вида дома платят от 11,06 до 12 рублей за квадратный метр.