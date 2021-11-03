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Ленобласть не будет продлевать ковиканикулы после 7 ноября

Период нерабочих дней в Ленобласти завершится 7 ноября

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Власти Ленинградской области не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября, как в некоторых других регионах страны. Об этом со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко 3 ноября сообщает областной портал 47news.

«Продлевать не будем», — коротко прокомментировал изданию Дрозденко.

Напомним, что полномочиями продлевать нерабочий период наделены региональные власти. Ими уже воспользовались в Новгородской, Томской, а также, по данным СМИ, в Челябинской области. Не исключают этого власти Коми, Приамурья, Ульяновской области. Мэр Москвы Сергей Собянин, напротив, заявил, что в столице ковиканикулы закончатся 7 ноября. В Петербурге также не планируют продлевать локдаун, но QR-коды сохранятся для отелей, театров и музеев.


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