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Ещё один регион продлил на неделю локдаун и школьные каникулы

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Вслед за Новгородской областью о продлении нерабочих дней до 15 ноября объявили в Томской области. Вместе с ними затягиваются и школьные каникулы. Об этом сообщает 3 ноября областная администрация.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продлеваем школьные каникулы, — сказал губернатор области Сергей Жвачкин. — Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

Первым российским регионом, продлившим «ковикулы», стала Новгородская область. Не исключают этого власти Коми, Приамурья, Ульяновской области, а также, как передаёт ТАСС, и Курганской области.

Что касается Петербурга, то, напомним, в Смольном ранее заявляли, что не рассматривают вопрос продления жестких ограничений в городе после 7 ноября.

Подробнее о том, по каким правилам живёт Петербург до 7 ноября и после, читайте на «Фонтанке».

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