Ещё один регион продлил на неделю локдаун и школьные каникулы

Вслед за Новгородской областью о продлении нерабочих дней до 15 ноября объявили в Томской области. Вместе с ними затягиваются и школьные каникулы. Об этом сообщает 3 ноября областная администрация.



«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продлеваем школьные каникулы, — сказал губернатор области Сергей Жвачкин. — Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания».

