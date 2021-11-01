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Петербургские соседи первыми в России продлевают нерабочие дни еще на неделю

В Новгородской области с 8 ноября будет еще одна неделя локдауна

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Новгородская область стала первым российским регионом, который продлит нерабочие дни еще на неделю. Об этом 1 ноября заявил губернатор Андрей Никитин, сообщает РИА Новости.

О продлении периода нерабочих дней в региональном оперативном штабе по коронавирусу говорили еще 25 октября. Там отмечали, что решение будет зависеть от эпидобстановки и темпов вакцинации. Каждый регион вправе продлить локдаун согласно указу президента.

Что касается Петербурга, то, напомним, в Смольном ранее заявляли, что не рассматривают вопрос продления жестких ограничений в городе после 7 ноября.

Подробнее о том, по каким правилам будет жить Петербург до 7 ноября и после, — читайте здесь.

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Комментарии (13)

Капитан Очевидность2
Риторический, конечно, вопрос.
В чём смысл продления нерабочих дней и введения их вообще, если сейчас есть вакцины? Полтора года назад их не было и никто не знал, что делать, поэтому всё, что пришло на ум властям - это "предложить" плебсу спрятаться дома и пересидеть проблему. Естественно, это ни разу не помогло. Но сейчас-то зачем всё это, когда уже 50 миллионов привилось? Лучше бы рассказали почему смертность растёт параллельно с ростом вакцинированных.
DAE
Ха-ха-ха. Вот началась игра наших чинуш - кто раньше начнет продлять «локдаун».
То что это в чистом виде профанация, так как все как работали так и будут дальше работать - это никого не волнует.
Главное выслужится.
hal9000
По большому счету в большинстве регионов итак вечный локдаун..потомуЧто там работы нет..
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