Петербургские соседи первыми в России продлевают нерабочие дни еще на неделю

Новгородская область стала первым российским регионом, который продлит нерабочие дни еще на неделю. Об этом 1 ноября заявил губернатор Андрей Никитин, сообщает РИА Новости.



О продлении периода нерабочих дней в региональном оперативном штабе по коронавирусу говорили еще 25 октября. Там отмечали, что решение будет зависеть от эпидобстановки и темпов вакцинации. Каждый регион вправе продлить локдаун согласно указу президента.



Что касается Петербурга, то, напомним, в Смольном ранее заявляли, что не рассматривают вопрос продления жестких ограничений в городе после 7 ноября.

