В Петербурге не планируют продлевать локдаун. Но QR-коды сохранятся для отелей, театров и музеев

По словам одного из них, при ближайшей корректировке 121-го коронавирусного постановления будут внесены косметические изменения. Ранее распространившуюся в СМИ и телеграм-каналах информацию о продлении локдауна он назвал недостоверной.



автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Другой собеседник отмечает, что сам документ приведут в соответствие с ранее изданными методическими рекомендациями на период локдауна. При этом еще один информированный источник указывает, что на данный момент корректировки 121-го постановления существуют в двух вариантах и окончательно городские власти не определились. Все будет зависеть от динамики заболеваемости и доли свободных коек.



По информации «Фонтанки», в варианте «технических правок» для отелей с большой долей вероятности продлят обязанность заселять людей по QR-кодам и ПЦР и разрешат работу ресторанов при условии, что они будут обслуживать лишь постояльцев. То же требование распространят на санатории, пансионаты и детские лагеря (требование есть в методических рекомендациях, но отсутствуют в 121-м постановлении).

Также в нем могут появиться правила, введенные Минкультом для посещения федеральных музеев и театров. А именно при предоставлении справки о медотводе у посетителей также попросят предоставить ПЦР не старше трех дней. Для иностранцев подойдет только ПЦР, которому не больше суток. Требование пускать в музеи и театры по QR-кодам с 30 октября содержится уже в действующей версии постановления.

Решение не продлевать локдаун ранее анонсировали власти Москвы. При этом остаются в силе в том числе требования перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, для пожилых — соблюдать самоизоляцию, а доступ в театры и музеи организовывать только по QR-кодам, заявил мэр Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вслед за ним сообщил, что нерабочие дни в Московской области не продлят.



В отличие от Москвы и Московской области, где губернаторы уже ощутили «стабилизацию» ситуации с коронавирусом, в Петербурге она не выглядит стабильной. Рекорды смертности за все время пандемии идут в нерабочие дни один за другим: если 29 и 30 октября фиксировали по 76 смертей, то затем по 82, 85 и 86 умерших в сутки. Госпитализация, которая стабильно держалась выше 500 человек в сутки с конца октября, в выходные ожидаемо упала ниже этой планки, но уже 3 ноября к ней вернулась — в больницы увезли 507 человек за день. Среднее за семь дней число заражений, по данным оперштаба, достигло 3 343. Это максимум с начала пандемии.

Трезво оценивали цифры и в Смольном. Губернатор Александр Беглов в понедельник заявлял, что в Петербурге продолжает увеличиваться число активных больных — их больше 44 тысяч. Не видели улучшения ситуации и в комитете по здравоохранению.

2 ноября глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец говорил об отсутствии позитивной динамики по коронавирусу. «Число пациентов, информация о которых передается в федеральный регистр заболевших, по сравнению с неделей ранее возрастает. Ресурсы для оказания медицинской помощи в городе есть. На сегодняшнее утро свободны 15% коек. При необходимости мы предпримем меры, чтобы нарастить коечный фонд», — сказал он на пресс-конференции. При этом вечером в эфире телеканала «Санкт-Петербург» чиновник смягчил риторику и заявил, что город находится на «высоком плато» по эпидемическим показателям.



О том, по каким правилам Петербург живет в период нерабочих дней и после их окончания, можно прочитать здесь. О том, где понадобятся QR-коды и как их будут проверять, — здесь.

