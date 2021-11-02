«О существенном смягчении говорить не приходится». Комздрав прокомментировал перспективы продления коронавирусных ограничений

Пока в Петербурге продолжается рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19, о существенных смягчениях режима ограничений говорить не приходится. Об этом 2 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.



По его словам, в Петербурге более 10 недель продолжается эпидподъем. «К сожалению, мы не видим, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели мы находимся на высоком плато. Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — сказал глава комздрава.

