«О существенном смягчении говорить не приходится». Комздрав прокомментировал перспективы продления коронавирусных ограничений

Пока в Петербурге продолжается рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19, о существенных смягчениях режима ограничений говорить не приходится. Об этом 2 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
По его словам, в Петербурге более 10 недель продолжается эпидподъем. «К сожалению, мы не видим, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели мы находимся на высоком плато. Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — сказал глава комздрава.
Оснований для смягчения режима может быть два. Первый — достижение показателя в 80% вакцинированного взрослого населения. Но достичь его нужно за короткий промежуток времени, так как сертификаты тех, кто вакцинировался в начале 2021-го, прекратят действие через год.
Второй показатель — количество госпитализированных и заболевающих пациентов. «Пока оно будет держаться на текущих пределах, о существенных смягчениях и возврате к прежней жизни говорить не приходится», — отметил Дмитрий Лисовец.