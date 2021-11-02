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«О существенном смягчении говорить не приходится». Комздрав прокомментировал перспективы продления коронавирусных ограничений

В Смольном назвали условия для смягчения коронавирусных ограничений

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Пока в Петербурге продолжается рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19, о существенных смягчениях режима ограничений говорить не приходится. Об этом 2 ноября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По его словам, в Петербурге более 10 недель продолжается эпидподъем. «К сожалению, мы не видим, что он сменился уменьшением показателей эпидемической напряженности. Три недели мы находимся на высоком плато. Количество госпитализированных пациентов в течение недели высокое, занято больше 7 тысяч коек, поэтому и принимаются эти решения, в условиях исполнения которых мы живем», — сказал глава комздрава.

Оснований для смягчения режима может быть два. Первый — достижение показателя в 80% вакцинированного взрослого населения. Но достичь его нужно за короткий промежуток времени, так как сертификаты тех, кто вакцинировался в начале 2021-го, прекратят действие через год.

Второй показатель — количество госпитализированных и заболевающих пациентов. «Пока оно будет держаться на текущих пределах, о существенных смягчениях и возврате к прежней жизни говорить не приходится», — отметил Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (9)

angel of death
как насчёт того, чтобы расформировать комздрав в связи с его неэффективной работой?
Василий Егоров
Думаю до конца ноября! минимум просидим
Wert
Продули
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