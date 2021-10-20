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Кот-наркокурьер пытался проникнуть в колонию в Ивановской области

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В Ивановской области весьма креативным способом попытались пронести в колонию запрещенные вещества. Однако пушистый наркокурьер был пойман сотрудниками УФСИН.

Как сообщает 20 октября пресс-служба УФСИН РФ по Ивановской области, вечером на территории, прилегающей к исправительной колонии № 4, сотрудники службы исполнения наказаний поймали кота в ошейнике, который пытался туда пробраться. Ошейник оказался с сюрпризом: из него извлекли 5,21 грамма подозрительного вещества.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Ивановской области
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На место вызвали сотрудников МО МВД «Кинешемский». Находку отправили на экспертизу, которая установила, что в ошейнике было наркотическое вещество растительного происхождения.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Ивановской области

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Комментарии (12)

07A
Кот цириков не любит!
AlBerkut
Словили кота-наркокурьера, и местный кот-обормот пропал🤔
Совпадение? Не думаю! 😎😂😂😂
Abu-Denis
Интересно, а как жулики направляют кота с грузом к месту доставки? Он же животина непредсказуемая, гуляет сам по себе. Допустим, он с зоны и стремится домой, расчет на это. Но тогда как его предварительно доставляют из-за забора на волю, на погрузку? Не кидают же как мячик.
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