Кот-наркокурьер пытался проникнуть в колонию в Ивановской области

В Ивановской области весьма креативным способом попытались пронести в колонию запрещенные вещества. Однако пушистый наркокурьер был пойман сотрудниками УФСИН.
Как сообщает 20 октября пресс-служба УФСИН РФ по Ивановской области, вечером на территории, прилегающей к исправительной колонии № 4, сотрудники службы исполнения наказаний поймали кота в ошейнике, который пытался туда пробраться. Ошейник оказался с сюрпризом: из него извлекли 5,21 грамма подозрительного вещества.
На место вызвали сотрудников МО МВД «Кинешемский». Находку отправили на экспертизу, которая установила, что в ошейнике было наркотическое вещество растительного происхождения.