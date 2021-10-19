FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
71.17р82.46р
ТЕМА ДНЯ

В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Под Петербургом задержали троих по делу о гибели киберспортсмена. Его избили, вывезли на кладбище, а потом вернулись, чтобы перевезти в гаражи

Троих жителей Никольского задержали по делу о смерти киберспортсмена

Сотрудники уголовного розыска Тосненского района восстановили последние часы жизни 23-летнего экс-руководителя киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. По делу о его гибели задержаны трое.

31
Печать

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 19 октября, после того, как почти бездыханного петербуржца нашли в гаражах в поселке Никольское 17 октября, увезли в больницу, где он скончался, было возбуждено дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека».

В рамках расследования дела полицейские установили троих, кто видел Малышева живым. Это местные жители в возрасте от 30 до 33 лет.

По версии полиции, молодой человек около 4 часов утра вышел из квартиры своих друзей в Никольском и стал ждать вызванное такси. Неподалеку он увидел троих мужчин, которые устроили застолье прямо на улице. Малышев и мужчины разговорились. Один из них предложил парню погреться в его «Газели» до приезда машины.

Там, уверены в МВД, мужчины набросились на Малышева, избили его, а потом погрузили в багажник и вывезли на старое Никольское кладбище. Парня снова избили до потери сознания, после чего бросили и уехали. Но через некоторое время вернулись. Обнаружив, что молодой человек еще дышит, его вновь погрузили в багажник и перевезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы. Где и оставили умирать.

«Газель» же загнали в гараж и разошлись по домам.

«В настоящее время трое предполагаемых участников избиения киберспортсмена переданы следователям СК России для проведения процессуальных действий», — сообщает главк.

Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.
Тогда же Малышев, будучи еще студентом 6-го курса Института машиностроения, материалов и транспорта, рассказывал университетскому порталу, что планирует дописать магистерскую диссертацию и продолжить работать в киберспорте, но, как он тогда пошутил, уже с дипломом сварщика. Однако этим планам не суждено было сбыться.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (31)

dimitron111
на каком основании целенаправленное убийство стало вдруг случайным и по неосторожности?
что это за твори такие
266106165
Почему Фонтанка пишет про 1,3 миллиона, когда ребята выиграли 18,1 млн долларов - это 1,3 миллиарда рублей! Считать что ли разучились...
Жаль парня, Светлая память!
266382759
Жаль парня. Упокой Господи его душу и прости ему все прегрешения вольные и невольные и пошли ему царствие небесное. АМИНЬ!
А убийц его просим наказать как подобает!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний