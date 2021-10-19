Под Петербургом задержали троих по делу о гибели киберспортсмена. Его избили, вывезли на кладбище, а потом вернулись, чтобы перевезти в гаражи

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 19 октября, после того, как почти бездыханного петербуржца нашли в гаражах в поселке Никольское 17 октября, увезли в больницу, где он скончался, было возбуждено дело об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека».
В рамках расследования дела полицейские установили троих, кто видел Малышева живым. Это местные жители в возрасте от 30 до 33 лет.
По версии полиции, молодой человек около 4 часов утра вышел из квартиры своих друзей в Никольском и стал ждать вызванное такси. Неподалеку он увидел троих мужчин, которые устроили застолье прямо на улице. Малышев и мужчины разговорились. Один из них предложил парню погреться в его «Газели» до приезда машины.
Там, уверены в МВД, мужчины набросились на Малышева, избили его, а потом погрузили в багажник и вывезли на старое Никольское кладбище. Парня снова избили до потери сознания, после чего бросили и уехали. Но через некоторое время вернулись. Обнаружив, что молодой человек еще дышит, его вновь погрузили в багажник и перевезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы. Где и оставили умирать.
«Газель» же загнали в гараж и разошлись по домам.
«В настоящее время трое предполагаемых участников избиения киберспортсмена переданы следователям СК России для проведения процессуальных действий», — сообщает главк.