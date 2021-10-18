По факту гибели в Никольском киберспортсмена из Петербурга возбудили уголовное дело

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летнего экс-руководителя киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. Случившееся трактовали, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе ведомства 18 октября.
Как ранее сообщала «Фонтанка», Алексея Малышева обнаружили 17 октября возле гаражей у дома № 36 на Зелёной улице в Никольском. По предварительной информации, молодой человек был без обуви, по пояс обнаженный и лежал в крови на асфальте. Его госпитализировали в Гатчинскую больницу, где он скончался от полученных травм. С места происшествия изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку. На теле погибшего были обнаружены кровоподтеки в области головы и туловища.
В СК добавили, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы.
В Политехе «Фонтанке» ранее рассказали о погибшем киберспортсмене.