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По факту гибели в Никольском киберспортсмена из Петербурга возбудили уголовное дело

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Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту гибели 23-летнего экс-руководителя киберспортивного направления Политеха Алексея Малышева. Случившееся трактовали, по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе ведомства 18 октября.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Алексея Малышева обнаружили 17 октября возле гаражей у дома № 36 на Зелёной улице в Никольском. По предварительной информации, молодой человек был без обуви, по пояс обнаженный и лежал в крови на асфальте. Его госпитализировали в Гатчинскую больницу, где он скончался от полученных травм. С места происшествия изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку. На теле погибшего были обнаружены кровоподтеки в области головы и туловища.

В СК добавили, что по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначены необходимые судебные экспертизы.

В Политехе «Фонтанке» ранее рассказали о погибшем киберспортсмене.

Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.

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