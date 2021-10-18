Киберспортсмена из Петербурга нашли с голым торсом и в крови возле гаражей в Никольском

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 23-летнего киберспортсмена из Петербурга.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября, накануне около 12 дня в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что возле гаражей на Зеленой улице в Никольском лежит по пояс раздетый и босой мужчина в крови.
На место выехал наряд, однако мужчины в указанном месте не нашли: его увезла скорая в ЦРБ Гатчины. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.
По предварительной информации, на месте, где находился окровавленный, изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку.
Тело молодого человека направили в морг для установления причины смерти.
По информации «Фонтанки», в 2020 году погибший возглавлял команду киберспортсменов одного из петербургских вузов, которая выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае. Студенты выиграли главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.
Накануне россияне из Team Spirit впервые в истории выиграли самый престижный турнир по Dota 2, заработав 1,3 миллиарда рублей призовых. Это первая победа российской команды на турнире The International в истории.