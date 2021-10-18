Киберспортсмена из Петербурга нашли с голым торсом и в крови возле гаражей в Никольском

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели 23-летнего киберспортсмена из Петербурга.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 октября, накануне около 12 дня в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что возле гаражей на Зеленой улице в Никольском лежит по пояс раздетый и босой мужчина в крови.



На место выехал наряд, однако мужчины в указанном месте не нашли: его увезла скорая в ЦРБ Гатчины. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.



По предварительной информации, на месте, где находился окровавленный, изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку.

