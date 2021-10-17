Россияне из Team Spirit впервые в истории выиграли самый престижный турнир по Dota 2, заработав 1,3 млрд рублей призовых

Это первая победа российской команды на турнире The International в истории. Благодаря своему успеху Team Spirit заработала 18,2 млн или около 1,3 млрд рублей призовых.
WE ARE THE INTERNATIONAL 10 CHAMPIONS 🐉— Team Spirit @TIX (@Team__Spirit) October 17, 2021
It was an amazing adventure. We thank all the fans for your support! We wouldn't be there without you. See you next season!#SPIRITIX pic.twitter.com/JWB5buXfEW
В состав команды входят Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина), Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Россия), Магомед «Collapse» Халилов (Россия), Мирослав «Mira» Колпаков (Россия), Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия) и тренер Айрат «Silent» Газиев (Россия).
WHAT A STORY, WHAT A RUN, WHAT A DREAM!#SPIRITIX #SpiritDota #TI10 pic.twitter.com/WB3ZYCx1in— Team Spirit @TIX (@Team__Spirit) October 17, 2021
The International 2021 проходил с 7 по 17 октября в Бухаресте. Общий призовой фонд составлял 40 млн долларов. Второй представитель СНГ — Virtus.pro — остановился на 5-6 месте с 1,4 млн долларов призовых.