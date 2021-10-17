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Россияне из Team Spirit впервые в истории выиграли самый престижный турнир по Dota 2, заработав 1,3 млрд рублей призовых

Российская команда Team Spirit стала чемпионом турнира The International 2021 по игре Dota 2. В финальном матче они победили со счетом 3:2 китайский коллектив PSG.LGD.

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Это первая победа российской команды на турнире The International в истории. Благодаря своему успеху Team Spirit заработала 18,2 млн или около 1,3 млрд рублей призовых.

В состав команды входят Илья «Yatoro» Мулярчук (Украина), Александр «TORONTOTOKYO» Хертек (Россия), Магомед «Collapse» Халилов (Россия), Мирослав «Mira» Колпаков (Россия), Ярослав «Miposhka» Найденов (Россия) и тренер Айрат «Silent» Газиев (Россия).

The International 2021 проходил с 7 по 17 октября в Бухаресте. Общий призовой фонд составлял 40 млн долларов. Второй представитель СНГ — Virtus.pro — остановился на 5-6 месте с 1,4 млн долларов призовых.

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Комментарии (8)

Редиска Здесь
Раньше кладоискатели всю жизнь искали клады.
Теперь есть другие варианты.
Желаю им не растранжирить деньги, а сохранить их на старость, т.к. пенсионный фонд вряд ли сочтет эту деятельность за трудовой стаж.
zlopopik
Наверное, чтобы победить в этом виде спорта, надо очень очень долго сидеть за компьютером, все дни и все ночи, и играть, играть, играть.
dragvs
Молодцы, ребята!
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