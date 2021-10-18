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«Не злоупотреблял и хорошо учился»: в Политехе рассказали о погибшем в Никольском киберспортсмене

В СПбПУ рассказали, что погибший в Никольском киберспортсмен не злоупотреблял алкоголем

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23-летний экс-руководитель киберспортивного направления Политеха Алексей Малышев не был замечен в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Об этом «Фонтанке» рассказали 18 октября в пресс-службе вуза.

«Алексей Малышев выпустился из университета в мае этого года, получив степень магистра. Во время обучения он действительно возглавлял команду киберспортсменов Политеха и вплотную занимался развитием этого направления в нашем вузе. В последние годы оно сильно развивалось, в том числе благодаря его усилиям. Да, безусловно, Алексей поддерживал связь с ребятами, которые сейчас в команде. Можно сказать, что он занимался кураторством, давал какие-то советы, при этом не являясь ни сотрудником, ни студентом университета, — рассказали в пресс-службе университета. — Алексей был абсолютно примерным студентом. Надо понимать, что личная жизнь людей — это личная жизнь, но, насколько известно в университете, он ничем не злоупотреблял. Он хорошо учился, был вовлечен в дополнительное направление деятельности. Понятное дело, что это требует предельной концентрации и ясного ума. В такой ситуации мы с трудом могли бы заподозрить что-то неладное».

Как ранее сообщала «Фонтанка», Алексея Малышева обнаружили 17 октября возле гаражей у дома № 36 на Зелёной улице в Никольском. По предварительной информации, молодой человек лежал на асфальте в крови, без обуви и по пояс голый. Малышева госпитализировали с травмами, однако, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался. С места происшествия изъяли две пластиковые бутылки, пустую пачку из-под сигарет, тапочки и куртку. На теле погибшего были обнаружены кровоподтеки в области головы и туловища. Точную причину смерти установят в морге. СК Ленобласти проводит в связи со смертью Малышева доследственную проверку.

Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.

Тогда же Малышев, будучи еще студентом 6-го курса Института машиностроения, материалов и транспорта, рассказывал университетскому порталу, что планирует дописать магистерскую диссертацию и продолжить работать в киберспорте, но, как он тогда пошутил, уже с дипломом сварщика. Однако этим планам не суждено было сбыться.

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Комментарии (3)

nuga
Убийство
al_je
Убили, раздели. Привет 90-е.
Клаустрофобик
Самоубийство?
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