«Не злоупотреблял и хорошо учился»: в Политехе рассказали о погибшем в Никольском киберспортсмене

23-летний экс-руководитель киберспортивного направления Политеха Алексей Малышев не был замечен в злоупотреблении алкоголем и запрещенными веществами. Об этом «Фонтанке» рассказали 18 октября в пресс-службе вуза.
«Алексей Малышев выпустился из университета в мае этого года, получив степень магистра. Во время обучения он действительно возглавлял команду киберспортсменов Политеха и вплотную занимался развитием этого направления в нашем вузе. В последние годы оно сильно развивалось, в том числе благодаря его усилиям. Да, безусловно, Алексей поддерживал связь с ребятами, которые сейчас в команде. Можно сказать, что он занимался кураторством, давал какие-то советы, при этом не являясь ни сотрудником, ни студентом университета, — рассказали в пресс-службе университета. — Алексей был абсолютно примерным студентом. Надо понимать, что личная жизнь людей — это личная жизнь, но, насколько известно в университете, он ничем не злоупотреблял. Он хорошо учился, был вовлечен в дополнительное направление деятельности. Понятное дело, что это требует предельной концентрации и ясного ума. В такой ситуации мы с трудом могли бы заподозрить что-то неладное».
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Алексей Малышев возглавлял студенческую команду Политеха, которая трижды становилась чемпионом Всероссийской студенческой лиги, участвовал в соревнованиях по таким играм, как Dota 2, PUBG Mobile и другим. Под его руководством киберкоманда Политеха выиграла Международные университетские соревнования по киберспорту в Китае в 2020 году. Студенты забрали главный приз — чуть более 1,3 миллиона рублей.
Тогда же Малышев, будучи еще студентом 6-го курса Института машиностроения, материалов и транспорта, рассказывал университетскому порталу, что планирует дописать магистерскую диссертацию и продолжить работать в киберспорте, но, как он тогда пошутил, уже с дипломом сварщика. Однако этим планам не суждено было сбыться.