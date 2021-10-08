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Бастрыкин поручил вернуть и отремонтировать «десятку» орчанина, которую угнал обвиняемый в убийстве студенток

ВАЗ, угнанный убийцей трех студенток, отремонтируют за счет СК

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился вернуть и отремонтировать ВАЗ-2110, который угнал обвиняемый в тройном убийстве Александр Лазарев. Об этом 8 октября сообщается на сайте СКР.

«В настоящее время все необходимые следственные и процессуальные мероприятия с автомобилем выполнены. Транспортное средство возвращено владельцу на ответственное хранение. Организован вывоз автомобиля к месту его дальнейшего ремонта, потерпевшему будет оказано содействие в компенсации понесенных расходов», — пообещали в СК.

Обвиняемый в убийстве студенток 29-летний Александр Лазарев был задержан в воскресенье в родном Орске. Он попался на угоне ВАЗ-2110, принадлежащего молодому таксисту. Машина пострадала в ДТП и была изъята для проведения следственных мероприятий, из-за чего владелец лишился заработка.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили тела двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

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Комментарии (10)

Владислав М
В кои-то веки разумное и человеческое решение. Также надо поступать в отношении всех потерпевших, чьи вещи проходят вещдоками в расследованиях.
кdивое_зеdкало
…он уже распорядился орудия пыток в колониях собрать в лопаты и швабры и вернуть в хозблок?
Pilat
Хм...а на основании чего?
А почему тогда за счет государства не дают компенсацию всем пострадавшим от криминального мира?
Было бы логично - раз не смогли предотвратить, оплатите.
Владелец машины может подать в суд на уголовника и по суду получать с него бабло. Понятно, что ничего не получит, но на сегодня это единственный вариант, если машина без страховки.
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