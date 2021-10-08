Бастрыкин поручил вернуть и отремонтировать «десятку» орчанина, которую угнал обвиняемый в убийстве студенток

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился вернуть и отремонтировать ВАЗ-2110, который угнал обвиняемый в тройном убийстве Александр Лазарев. Об этом 8 октября сообщается на сайте СКР.
«В настоящее время все необходимые следственные и процессуальные мероприятия с автомобилем выполнены. Транспортное средство возвращено владельцу на ответственное хранение. Организован вывоз автомобиля к месту его дальнейшего ремонта, потерпевшему будет оказано содействие в компенсации понесенных расходов», — пообещали в СК.
Обвиняемый в убийстве студенток 29-летний Александр Лазарев был задержан в воскресенье в родном Орске. Он попался на угоне ВАЗ-2110, принадлежащего молодому таксисту. Машина пострадала в ДТП и была изъята для проведения следственных мероприятий, из-за чего владелец лишился заработка.