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Помогавший поймать убийцу трёх студенток в Гае лишился работы

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Житель Орска, который помогал ловить обвиняемого в убийстве студенток в Гае Александра Лазарева, остался без работы из-за произошедшего.

«Василий Коченюк, чьё авто решил угнать Лазарев, зарабатывал именно своей машиной. Ну а теперь, соответственно, такую возможность парень потерял», — сообщило 7 октября местное издание «Орск.ру».

Во время угона автомобиль пришёл в «неисправное состояние», поэтому молодой человек больше не может использовать его как такси. Сейчас машина остаётся под арестом.

«Как-то это нечестно, парень помогал ловить предполагаемого преступника, а в итоге остался только в минусе. Сидит без работы», — заявил журналистам отец орчанина.

30 сентября в городе Гае Оренбургской области в квартире обнаружили тела двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Подозреваемый 29-летний Александр Лазарев был задержан в воскресенье в родном Орске той же Оренбургской области. Он попался на угоне.

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Комментарии (3)

266203200
Как помог то? Гнался за преступником?
07A
А помог бы спрятаться, был бы в плюсе?
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