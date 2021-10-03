Подозреваемый в убийстве студенток медколлежда в городе Гае Оренбургской области уже в полиции. Скоро им займутся следователи.

ДПС организовала погоню. Водитель остановился у детского сада, выскочил из салона и убежал на территорию дошкольного учреждения, пытаясь там скрыться. Там его и взяли сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с ППС. А когда рассмотрели, поняли, что это — Лазарев, подозреваемый в страшном преступлении.

Подробности операции сообщает МВД РФ. Подтверждая данные местной газеты Оrsk.ru , официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что 29-летний Александр Лазарев попался на угоне машины : в полицию Орска поступила информация о похищении ВАЗ-2110.

«В настоящее время задержанный доставлен в МУ МВД России «Орское», откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий», — рапортует Волк в «МВД Медиа».



Лазарев недавно вышел из колонии. Будучи осуждённым за убийство в Орске, он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ.

