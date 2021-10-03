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Подозреваемый в убийстве девушек в Гае попался на угоне ВАЗа и пытался спрятаться у детсада

Полиция показывает видео задержания.

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Подозреваемый в убийстве студенток медколлежда в городе Гае Оренбургской области уже в полиции. Скоро им займутся следователи.

Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" class="io-leave-page _" target="_blank">МВД МЕДИА</a> в YouTube
Кадр из видео МВД МЕДИА в YouTube
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Подробности операции сообщает МВД РФ. Подтверждая данные местной газеты Оrsk.ru, официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что 29-летний Александр Лазарев попался на угоне машины: в полицию Орска поступила информация о похищении ВАЗ-2110.

ДПС организовала погоню. Водитель остановился у детского сада, выскочил из салона и убежал на территорию дошкольного учреждения, пытаясь там скрыться. Там его и взяли сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с ППС. А когда рассмотрели, поняли, что это — Лазарев, подозреваемый в страшном преступлении.

«В настоящее время задержанный доставлен в МУ МВД России «Орское», откуда будет передан в следственные органы для проведения с ним необходимых следственных действий», — рапортует Волк в «МВД Медиа».

Лазарев недавно вышел из колонии. Будучи осуждённым за убийство в Орске, он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ.

Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" class="io-leave-page _" target="_blank">МВД МЕДИА</a> в YouTube
Кадр из видео МВД МЕДИА в YouTube

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (9)

shushu
Сообщения МВД часто составлены так, что в них сложно поверить. Прямо случайно поймали кого-то, а оказалось - того самого.
Аппаратчик мокрой классификации
Однако, многостанотчик. И угонщик, и убийца.. Или, просто, очень хочется побольше палок срубить?..
Black_Pathfinder
Очень ценный автомобиль.
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