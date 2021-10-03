Подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гай задержали 3 октября в его родном Орске в той же Оренбургской области. Об этом сообщает издание Orsk.ru.
По данным издания, 29-летнего Александра Лазарева поймали в Северном районе Орска при попытке угнать автомобиль. Очевидцы слышали стрельбу. Затем на место прибыла карета скорой помощи — возможно, для того, чтобы забрать задержанного. Официального подтверждения информации о его ранении нет.
Издание публикует фото и видео с места задержания.
Автор: Евразия Орск / YouTube
Автор: Евразия Орск / YouTube
Ранее УМВД России по Оренбургской области подтвердило задержание подозреваемого в убийстве девушек.
29-летний Лазарев недавно вышел из колонии. После суда за предыдущее убийство он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ: на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Лазареву.