Подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гай задержали 3 октября в его родном Орске в той же Оренбургской области. Об этом сообщает издание Orsk.ru.



По данным издания, 29-летнего Александра Лазарева поймали в Северном районе Орска при попытке угнать автомобиль. Очевидцы слышали стрельбу. Затем на место прибыла карета скорой помощи — возможно, для того, чтобы забрать задержанного. Официального подтверждения информации о его ранении нет.

