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Подозреваемого в убийстве девушек в Гае задержали в родном городе

По данным местных СМИ, мужчину взяли при попытке угнать машину. Есть фото и видео с места задержания.

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Подозреваемого в убийстве трёх студенток медколледжа в городе Гай задержали 3 октября в его родном Орске в той же Оренбургской области. Об этом сообщает издание Orsk.ru.

По данным издания, 29-летнего Александра Лазарева поймали в Северном районе Орска при попытке угнать автомобиль. Очевидцы слышали стрельбу. Затем на место прибыла карета скорой помощи — возможно, для того, чтобы забрать задержанного. Официального подтверждения информации о его ранении нет.

Скриншот из паблика <a href="https://vk.com/orskdotru" class="io-leave-page _" target="_blank">ОРСК | ORSK.ru</a> / vk.com
Скриншот из паблика ОРСК | ORSK.ru / vk.com
Скриншот из паблика <a href="https://vk.com/orskdotru" class="io-leave-page _" target="_blank">ОРСК | ORSK.ru</a> / vk.com
Скриншот из паблика ОРСК | ORSK.ru / vk.com
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Издание публикует фото и видео с места задержания.

Автор: Евразия Орск / YouTube

Автор: Евразия Орск / YouTube

Ранее УМВД России по Оренбургской области подтвердило задержание подозреваемого в убийстве девушек.

29-летний Лазарев недавно вышел из колонии. После суда за предыдущее убийство он провёл за решёткой почти треть жизни и даже женился там. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ: на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Лазареву.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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Комментарии (2)

Wadim_
Бомбовые видосы
266236725
Опять пожизненно. Хватит кормить этих ублюдков и водить их раком по зоне, тратить на них деньги налогоплательщиков. Отдали бы их народу, все вышло намного дешевле. Не могу понять этот запрет на смертную казнь. Пошли по этому пути по настоянию запада. Что наше государство такое слабое и не могло воспротивится?
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