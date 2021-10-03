FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Задержан подозреваемый в убийстве студенток в Гае

Его вычислили по ДНК.

3
Печать

Мужчина, подозреваемый в убийстве девушек в оренбургском городе Гай, задержан 3 октября. После первых публикаций в СМИ информацию подтвердило УМВД России по Оренбургской области.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — отмечается в сообщении.

Напомним, это ранее судимый 29-летний Александр Лазарев. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ. Как сообщили 3 октября в Следственном комитете, на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Оренбургской области Лазареву.

После суда за предыдущее убийство он провёл в колонии почти треть жизни, женился там.

30 сентября в городе Гай Оренбургской области в квартире обнаружили двух студенток, третье тело было рядом на улице. Девушки 17, 18 и 19 лет скончались от многочисленных колото-резаных ран. После убийства в квартире пытались устроить пожар.

Девушки, приехавшие из Башкирии, снимали квартиру, и соседи характеризовали их как скромных и тихих. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

261215271
Ведь страшно, что их выпускают. Он уже убил человека, но наша гуманизация не полагает это основанием для пожизненного заключения. "Всего-то " одно убийство. Вот теперь вот наверняка заслужил, а всего-то одно маловато для пожизненного.
265955000
Писали Лазарев, теперь уже Литвинов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний