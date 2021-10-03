Задержан подозреваемый в убийстве студенток в Гае

Мужчина, подозреваемый в убийстве девушек в оренбургском городе Гай, задержан 3 октября. После первых публикаций в СМИ информацию подтвердило УМВД России по Оренбургской области.
«В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», — отмечается в сообщении.
Напомним, это ранее судимый 29-летний Александр Лазарев. Установить личность подозреваемого помог молекулярно-генетический анализ. Как сообщили 3 октября в Следственном комитете, на месте преступления нашли одежду убийцы, и генетические образцы привели к уроженцу города Орска Оренбургской области Лазареву.
После суда за предыдущее убийство он провёл в колонии почти треть жизни, женился там.