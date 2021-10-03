«Красный треугольник» просит внимания: культурное наследие снова горит

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в воскресенье помощь пожарных потребовалась на набережной Обводного канала, 136. Сигнал о возгорании поступил в половине четвёртого часа дня, тушили скопившийся хлам.



«В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 10 кв. метров. В 15:51 пожар локализован», — уточнили в ведомстве. В тушении задействовали три расчёта — 15 сотрудников. Пострадавших нет.



Без выездов на территорию «Красного треугольника» едва ли удаётся протянуть пару месяцев. В середине августа ездили дважды за три дня. В прошлом месяце внимание КГИОП привлёк пост, опубликованный 3 сентября с заревом и взрывами — огонь горел ради красивого кадра. «Фонтанка» также писала о съёмках фильма и спецэффектах с дымком на заводе в мае. В комитете по охране памятника напомнили, что «Красный треугольник» является культурным наследием, и обратились в полицию, усмотрев уголовный состав. Неоднократные обращения в администрацию Адмиралтейского района и КИО с требованием ограничить доступ на объект и обеспечить его круглосуточной, в том числе пожарной, охраной остались неуслышанными, следует из сообщения КГИОП.