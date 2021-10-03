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«Красный треугольник» просит внимания: культурное наследие снова горит

Три расчёта тушили мусор на территории «Красного треугольника» в Петербурге

Очередной пожар произошёл на территории бывшего завода «Красный треугольник» 3 октября. Две недели назад комитет по охране памятников напомнил о безрезультатных просьбах исключить свободный доступ на объект.

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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в воскресенье помощь пожарных потребовалась на набережной Обводного канала, 136. Сигнал о возгорании поступил в половине четвёртого часа дня, тушили скопившийся хлам.

«В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 10 кв. метров. В 15:51 пожар локализован», — уточнили в ведомстве. В тушении задействовали три расчёта — 15 сотрудников. Пострадавших нет.

Без выездов на территорию «Красного треугольника» едва ли удаётся протянуть пару месяцев. В середине августа ездили дважды за три дня. В прошлом месяце внимание КГИОП привлёк пост, опубликованный 3 сентября с заревом и взрывами — огонь горел ради красивого кадра. «Фонтанка» также писала о съёмках фильма и спецэффектах с дымком на заводе в мае. В комитете по охране памятника напомнили, что «Красный треугольник» является культурным наследием, и обратились в полицию, усмотрев уголовный состав. Неоднократные обращения в администрацию Адмиралтейского района и КИО с требованием ограничить доступ на объект и обеспечить его круглосуточной, в том числе пожарной, охраной остались неуслышанными, следует из сообщения КГИОП.

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признана объектом культурного наследия «Комплекса товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». Там регулярно происходят пожары. «Фонтанка» рассказывала о том, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится. В июле КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника», срок — два года. Однако развитию «Красного треугольника» может помешать ошибка в новых границах КУРТ.

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Комментарии (5)

Sadava
Вторая Апрашка.
theHard
а пока что гетто для гастарбайтеров
Чёрт Опасный
Будущее жильё для новых элит.
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