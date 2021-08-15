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На территории «Красного треугольника» — второй пожар за три дня

Пока Смольный через суд добивается ремонта от резидентов «Красного треугольника», мусор в заброшенных зданиях продолжает гореть. Пожарные 15 августа второй раз за три дня обследуют чердаки.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на территории бывшего завода поступила в 13:18. Три расчёта выехали на набережную Обводного канала, 134–138.

Очаг нашли на чердаке, тушили мусор на площади в два квадратных метра. В два часа работы свернули, пострадавших нет.

Адрес привычен. Дом № 134 тушили 13 августа. Снова чердак и мусор, но площадь больше — 20 квадратов. К этой же заброшке ездили в мае, когда на первом этаже загорелась резина. Дым из-за лесов на здании № 138 наблюдали в июле.

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признана объектом культурного наследия «Комплекса товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». «Фонтанка» рассказывала, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится. В июле КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника», срок — два года.

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Комментарии (2)

Avs7153
"«Воронья слободка» загорелась в двенадцать часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе... Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов." (С)
266081655
Неспроста это.... Ждём нового элитного жилья на развалинах Красного Треугольника....
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