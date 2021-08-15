На территории «Красного треугольника» — второй пожар за три дня

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на территории бывшего завода поступила в 13:18. Три расчёта выехали на набережную Обводного канала, 134–138.



Очаг нашли на чердаке, тушили мусор на площади в два квадратных метра. В два часа работы свернули, пострадавших нет.



Адрес привычен. Дом № 134 тушили 13 августа. Снова чердак и мусор, но площадь больше — 20 квадратов. К этой же заброшке ездили в мае, когда на первом этаже загорелась резина. Дым из-за лесов на здании № 138 наблюдали в июле.

