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В Петербурге пожарные тушили «Красный треугольник». Набережную Обводного канала окутал дым

В Петербурге сотрудники МЧС работали на территории завода «Красный треугольник» вечером 10 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, 134, поступило в 19:54.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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«По уточнённой информации, на первом этаже капитально ремонтируемого здания происходило горение резины на площади 5 квадратных метров. В 20:16 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении городского ГУ МЧС.

Судя по фото, присланным читателями «Фонтанки», огонь тушили на первом этаже. Едкий дым от резины окутал набережную Обводного канала.

Фото: Читатель «Фонтанки»
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Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признаны объектом культурного наследия «Комплекса товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». «Фонтанка» рассказывала, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: Читатель «Фонтанки»

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Комментарии (4)

igorsaltikoff
А зиц-директора, который потом отсидит за всех там уже назначили?
mavar
А штрафовать за стоянку на газонах? Где местные муниципалы, известные своей активностью? Пока нормальные люди за городом были, офисные хомячки газоны портили, и не только там...
Агроном аэродрома
"происходило горение резины на площади 5 квадратных метров" - нее, такими темпами еще долго будут производить "зачиску территории под строительство элитного жилья"...
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