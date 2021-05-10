В Петербурге сотрудники МЧС работали на территории завода «Красный треугольник» вечером 10 мая, сообщает пресс-служба ведомства.
Сообщение о возгорании по адресу: набережная Обводного канала, 134, поступило в 19:54.
«По уточнённой информации, на первом этаже капитально ремонтируемого здания происходило горение резины на площади 5 квадратных метров. В 20:16 пожар ликвидирован», — говорится в сообщении городского ГУ МЧС.
Судя по фото, присланным читателями «Фонтанки», огонь тушили на первом этаже. Едкий дым от резины окутал набережную Обводного канала.
Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признаны объектом культурного наследия «Комплекса товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». «Фонтанка» рассказывала, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится.