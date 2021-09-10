Выйди и зайди нормально. Развитию «Красного треугольника» может помешать ошибка в новых границах КУРТ

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Собственники исторической части «Красного треугольника» добились исключения участков с объектами культурного наследия из зоны комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ). Но оказалось, что ее новые границы в промзоне сформированы с технической ошибкой, которую чиновники уже пообещали исправить. До тех пор реализация любого проекта на территории фактически будет незаконной, отмечают эксперты.

Справка В законодательстве зоны КУРТ появились в 2017 году. После изменений в Градкодексе, которые вступили в силу в январе 2021 года, они стали называться зонами «комплексного развития территорий» (КРТ), но по сути механизм не изменился. Он создан во избежание ошибок при планировании застройки больших территорий. В частности, правообладатели должны в обязательном порядке разработать проект планировки, заключить договор между городом и правообладателем территории. На деле девелоперы, решившиеся строить в таких зонах, сталкиваются со множеством трудностей из-за непроработанности механизма.



В январе 2021 года комиссия по землепользованию и застройке (КЗЗ) должна была рассмотреть предложенные горожанами изменения в ПЗЗ, в том числе касающиеся границ зон КУРТ. В частности, из их состава просили исключить участки под зданиями бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 134–136–138. С такими предложениями обращались ряд собственников, включая крупнейшего из них — Управляющую компанию «Бюро инвестиционных операций» (УК «БИО»), а также комитет по инвестициям — с целью вовлечения территории в инвестиционный оборот. Как вспоминает в Facebook руководитель экспертной группы парламентской комиссии по городскому хозяйству, глава центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов, на том январском заседании по предложению председателя КЗЗ вице-губернатора Николая Линченко комиссия рассмотрела более 1 000 предложений горожан в один присест.

В результате часть «Красного треугольника» вывели из КУРТ, а с УК «БИО» на ПМЭФ-2021 город подписал соглашение, суть которого остается туманной. Известно лишь, что бывшую резиновую фабрику все еще планируют превратить в общественное пространство. Примерные инвестиции в проект оцениваются в 10 млрд рублей.



Только спустя несколько месяцев Карпов обнаружил, что новые границы трех зон КРТ были проложены вопреки незамысловатому требованию Градкодекса, по которому они должны совпадать с границами территориальных зон. Самым наглядным примером стал «Красный треугольник». «Граница новой (КРТ. — Прим. ред.) режет кварталы между улицами, хотя там единая терзона ТД1–1_1. Этого не может быть, но это есть», — написал в соцсети эксперт.

Второй пример расположился в поселке Петро-Славянка Колпинского района. Там новая граница КРТ разрезает зону ТР5–2. Теперь границы КРТ совпадают с границами участка, принадлежащего компании «Антик». Третье нарушение нашлось в промзоне «Каменка» в Приморском районе, но оно меньше бросается в глаза из-за незначительного размера, отметил Карпов в разговоре с «Фонтанкой».

Председатель комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам петербургского ЗакСа Сергей Никешин направил обращение вице-губернатору Линченко с указанием на несостыковки.



«Границы трёх заявленных Вами в обращении территорий, в границах которых предусматривается осуществление их комплексного развития, были установлены в соответствии с указанным решением Комиссии от 15.01.2021 и содержат техническую ошибку, — сказано в ответе (имеется в распоряжении «Фонтанки»). — Указанная техническая ошибка будет устранена». Вопрос о том, какие из этого проистекают правовые последствия для реализации КРТ, остался без ответа.

«Если это ошибка, то существующая конфигурация границ является незаконной. Тогда на освобожденной от КРТ территории какой-то отдельный не КРТ-ный проект реализован быть не может», — рассуждает Карпов.

Для Ивана Колесникова, гендиректора УК «БИО», собственность которой занимает основную долю освобожденных от КРТ площадей, сообщение об ошибочных границах стало сюрпризом. Он напомнил, что решение о том, как разграничить территорию, принимал комитет по градостроительству и архитектуре. Также Колесников отметил бессмысленность нахождения объекта культурного наследия в КУРТ, поскольку в зоне памятника запрещено строительство. «Фонтанка» направила запрос в КГА.



Новые неприятности с границами могут помешать «Красному треугольнику» развиваться, но его развитие и так происходит довольно медленно. Проект не сильно продвинулся с момента подписания соглашения на экономическом форуме. Он продолжает находиться на стадии создания и утверждения концепции.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

