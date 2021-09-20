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КГИОП ознакомился с видео взрыва на «Красном треугольнике» и заявил в полицию

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга направил в полицию заявление по факту взрыва пиротехники на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 134–140.

Как сообщает 20 сентября пресс-служба комитета, в соцсетях размещена видеозапись взрыва пиротехнических изделий на территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Предположительно, это могло произойти при съёмке кинофильма или ролика, отмечается в сообщении.

Фото: Фото с сайта КГИОП
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Комитет даёт ссылку на пост в группе «Красный треугольник» «ВКонтакте» от 3 сентября. Подписчики группы в комментариях пишут: «Корпуса, конечно, крепкие, но это всё выглядит как глумление над старинными зданиями. Такое отношение к истории. На следующих съёмках, наверное, будут взрывать уже башню для красивого кадра. <...> Надеюсь, губернатор и чиновники из комитета по охране памятников увидят». «Фонтанка» писала о съёмках фильма с дымными спецэффектами на территории завода в начале мая.

Сотрудники КГИОП, ознакомившись с видео, усмотрели в «деянии неустановленного лица (лиц)» признаки преступления по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

«КГИОП направлено заявление о преступлении в Управление МВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга, а также предостережения в адрес пользователей расположенных в комплексе помещений о недопустимости нарушений обязательных требований закона и необходимости поддержания памятника в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, комитет подчёркивает, что уже неоднократно направлял обращения администрации Адмиралтейского района и КИО, требуя исключить свободный доступ на объект и обеспечить ограждение аварийных участков и круглосуточную охрану, в том числе пожарную.

Территория, которую принято называть именем основанного в 1860 году завода «Красный треугольник», ограничена набережной Обводного канала, Старо-Петергофским проспектом, улицами Ивана Черных и Розенштейна. Значительная часть зданий там признана объектом культурного наследия «Комплекса товарищества российско-американской резиновой мануфактуры». Там регулярно происходят пожары. «Фонтанка» рассказывала о том, что сейчас собой представляет территория легендарного завода и в чьих руках она находится. В июле КГИОП обратился в суд с требованием обязать собственников и арендаторов отремонтировать помещения и здания на территории «Красного треугольника», срок — два года. Однако развитию «Красного треугольника» может помешать ошибка в новых границах КУРТ.


Фото: Фото с сайта КГИОП

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Комментарии (1)

261887361
[...Там регулярно происходят пожары....]

Даже "ежу" понятно ,что территорию Красного треугольника чиновники готовят для
оч-чень важных человечков. (см. историю как скоммуниздили территорию Мясокомбината)
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