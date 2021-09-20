Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга направил в полицию заявление по факту взрыва пиротехники на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 134–140.



Как сообщает 20 сентября пресс-служба комитета, в соцсетях размещена видеозапись взрыва пиротехнических изделий на территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник». Предположительно, это могло произойти при съёмке кинофильма или ролика, отмечается в сообщении.

