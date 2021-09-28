Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову встречу на ринге и предупредил — «разорвёт на куски». Обращение к рокеру появилось на странице Пригожина в Instagram поздним вечером 27 сентября.
Как в записи пояснил продюсер, до него дошли разговоры о том, что Шнуров не прочь продемонстрировать силу. Якобы об этом музыкант сам говорил знакомым.
«Я с удовольствием принимаю этот вызов и приглашение, — заявил Пригожин. — С удовольствием встречусь с тобой, и посмотрим тогда, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер. Но на ринге, в кругу наших общих друзей, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни». Как подчеркнул бизнесмен, приглашение актуально в любое время — «24/7».
«За свою женщину я порву тебя на куски. Знай это», — добавляет в конце записи Пригожин.
В начале 2021 года Шнуров опубликовал в Instagram стих про жену продюсера — певицу Валерию, её партию «Сильные женщины» и решение начать политическую карьеру.
При этом конфликт Пригожина со Шнуровым уже давно развивается и на личном уровне: ироничными стихами лидер «Ленинграда» реагировал на слова коллеги о «бедственном положении» артистов в коронавирусную эпоху, а позже припоминал ему просьбу о помощи, увидев фото с отдыха в Дубае. До этого Шнуров высказывался о литературном таланте Пригожина. Тот в ответ писал комментарии в социальных сетях.
Зимой 2021 года Сергей Шнуров подавал заявление в полицию из-за конфликта с продюсером. Представители Пригожина в разговоре с «Фонтанкой» сообщили, что не знают, чего испугался музыкант.