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«Надеюсь, у тебя хватит мужества». Пригожин вызвал Шнурова на поединок

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову встречу на ринге и предупредил — «разорвёт на куски». Обращение к рокеру появилось на странице Пригожина в Instagram поздним вечером 27 сентября.

Как в записи пояснил продюсер, до него дошли разговоры о том, что Шнуров не прочь продемонстрировать силу. Якобы об этом музыкант сам говорил знакомым.

«Я с удовольствием принимаю этот вызов и приглашение, — заявил Пригожин. — С удовольствием встречусь с тобой, и посмотрим тогда, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер. Но на ринге, в кругу наших общих друзей, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни». Как подчеркнул бизнесмен, приглашение актуально в любое время — «24/7».

«За свою женщину я порву тебя на куски. Знай это», — добавляет в конце записи Пригожин.

В начале 2021 года Шнуров опубликовал в Instagram стих про жену продюсера — певицу Валерию, её партию «Сильные женщины» и решение начать политическую карьеру.

При этом конфликт Пригожина со Шнуровым уже давно развивается и на личном уровне: ироничными стихами лидер «Ленинграда» реагировал на слова коллеги о «бедственном положении» артистов в коронавирусную эпоху, а позже припоминал ему просьбу о помощи, увидев фото с отдыха в Дубае. До этого Шнуров высказывался о литературном таланте Пригожина. Тот в ответ писал комментарии в социальных сетях.

Зимой 2021 года Сергей Шнуров подавал заявление в полицию из-за конфликта с продюсером. Представители Пригожина в разговоре с «Фонтанкой» сообщили, что не знают, чего испугался музыкант.

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Комментарии (12)

Stakatto
... "За свою женщину ..." - одна фраза, а как точно характеризует персонаж! А так-то, на мой взгляд, достойные друг друга "соперники". За такие "новости" они сами платят, или на халяву пиарятся?
shushu
продолжение Марлезонского балета
266306778
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на л.екарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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