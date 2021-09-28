Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил Сергею Шнурову встречу на ринге и предупредил — «разорвёт на куски». Обращение к рокеру появилось на странице Пригожина в Instagram поздним вечером 27 сентября.



Как в записи пояснил продюсер, до него дошли разговоры о том, что Шнуров не прочь продемонстрировать силу. Якобы об этом музыкант сам говорил знакомым.



«Я с удовольствием принимаю этот вызов и приглашение, — заявил Пригожин. — С удовольствием встречусь с тобой, и посмотрим тогда, кто из нас мужчина настоящий. Оскорблять женщин в интернете ты мастер. Но на ринге, в кругу наших общих друзей, я думаю, мы сможем показать, кто на что способен в этой жизни». Как подчеркнул бизнесмен, приглашение актуально в любое время — «24/7».

