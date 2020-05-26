«Ну ты меня серьезно разозлил, скоро увидимся». Как муж Валерии поругался со Шнуровым

Горячая дискуссия развернулась между двумя гигантами отечественного шоу-бизнеса — продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Начавшись со спорного, но безобидного интервью о проблемах артистов в эпоху самоизоляции, дошло до матерных оскорблений и угроз.

Фото: prigozhin_iosif / shnurovs / instagram.com / коллаж

Началом для спора послужило интервью Пригожина изданию «Вечерняя Москва». Там он, в частности, заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». В первую очередь, по словам продюсера, это касается молодых, но даже «первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует». Неожиданно откровения Пригожина вдохновили Сергея Шнурова на стихи.

В своем инстаграме Шнуров 23 мая написал:

Жизнь, бывает, повернётся

Не фасадом, а фанерой.

Я … (офигеваю. — Прим. ред.), дядя Йося,



Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем, люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из «Пятёрочки». Пока.

Пригожин сначала отметился в комментариях: «Чистый хайпожор. Я ведь не про нас с тобой, а про тысячи творческих людей. А ты типа про народ? Нет, дорогой, ты теперь про депутатскую кормушку».

Чуть позже продюсер высказался уже более развернуто в собственном инстаграме. Он снова напомнил, что речь шла не о нем или его жене Валерии, а о тысячах простых музыкантов, танцоров, артистов театра, кино и цирка, которые не имеют «подушки безопасности» и теперь сидят без дела из-за отсутствия концертов и выступлений.

«Не известно, сколько продлится карантин. Они находятся на нуле. Музыканты остались без зарплат. Мы взяли на себя эту ответственность, и пока мы тянем эту ношу (видимо, речь о том, что Пригожин и Валерия продолжают платить своим музыкантам, несмотря на вынужденный простой. — Прим. ред.). Мы можем себе это пока позволить. Кроме того, Сережа, мы заплатили полностью налоги за 2019 год и первый квартал 2020 года. Так что мы перед государством чисты. И мы не жалуемся, мы не сетуем на то, что нам тяжело. Да, нам нелегко, как и многим другим, потому что, когда у тебя ноль и ты уходишь в минус, этот минус когда-то закончится», — подчеркнул Пригожин.



Муж Валерии также напомнил про политическую карьеру Шнурова и отметил, что Сергей мог бы позаботиться о своих бывших коллегах по цеху, «которые еще не успели добраться до вершины музыкального Олимпа». Шнуров же, кажется, в чистые помыслы Пригожина не поверил:

«Я смеюсь, катаясь лёжа,

Цирковой ты наш заступник.

Представитель молодёжи,

Ей бы ближе был Укупник».

После подобного Пригожин уже не смог себя сдержать и снова пришел в комментарии к посту Шнурова.

«Ты в натуре что-то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом. Единственное, что тебя с ним объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Продолжай стебаться, только никак не пойму, как твой репертуар стыкуется с верой в Иисуса? Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам», — написал Пригожин.

Между тем Шнурова поддержали некоторые другие артисты.

«Бедные артисты, боже мой, голодают. Что мы с вами тогда можем сказать вообще о простых людях?» — заявил Лепс в эфире радиостанции «Говорит Москва», добавив, что лично у него все в порядке и он продолжает работать в студии.



Того же мнения придерживается и Юрий Лоза, считающий, что у популярных артистов обязательно должны остаться накопления от своей деятельности до введения ограничений из-за коронавируса. Также он добавил, что неправильно выделять только артистов. «Бедствуют все», — подчеркнул Лоза.

В то же время позицию Пригожина поддержали Олег Газманов, Яна Рудковская, а также создатель группы «Ласковый май» Андрей Разин.

«Иосиф, не угрожай ему, а то он сейчас испугается, как меня, и побежит в прокуратуру на тебя заявы катать. Шнур зубы в США вставил за 250 000 $ и боится, что ему их выбьют», — написал Разин под одним из постов Пригожина.

Сам Шнуров попытался завершить спор в своем фирменном стиле, нецензурно намекнув на то, что Пригожин не очень хороший человек. Продюсер на этот раз перешел уже в личные сообщения к оппоненту, а тот взял и опубликовал переписку.

«Ну ты меня серьезно разозлил.... (нецензурно) Я думал ты умнее. Не знал, что ты... (нецензурно). Мы скоро увидимся. Гора с горой не встречается, а человек с человеком всегда. Так что наша встреча неизбежна», — написал Пригожин.



Скриншот этого сообщения Шнуров опять сопроводил стихами:

«Все приличиям отбросив,

Пишет мне письмо Иосиф.

Я читаю, не похоже,

Чтобы так писал Пригожин.

Хамством пробивает днище,

Хотя вряд ли мускулист.

Семьянин, защитник нищих,

Верующий моралист».

Поступок Шнурова вдохновил на стихи уже самого Пригожина.

Отметим, что Пригожин был далеко не первым, кто рассказал о бедственном положении артистов. Ранее Сергей Глушко, певец и муж Наташи Королевой, пожаловался сайту «Телепрограмма», что эпидемия коронавируса ударила по их семейному бюджету.

«В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем», — заявил Глушко.

Непростые времена для шоу-бизнеса констатировали и другие артисты и музыканты. Однако музыкальный продюсер Табриз Шахиди в своем официальном телеграм-канале утверждает, что доходы артистов упали незначительно, ведь многие из них выступают в рамках различных онлайн-мероприятий и концертов. Корпоративы, которые составляли большую часть доходов для многих музыкантов, тоже эволюционировали.



«Сильные мира сего не устраивают грандиозных частных праздников, но собираются семейным кругом. Эти мероприятия нельзя сравнить с событием в банкетном зале в привычном понимании, где несколько топовых артистов выходят друг за другом на сцену. Это домашний ужин в красивой обстановке, когда артист появляется на мониторе компьютера или экране телевизора — в зависимости от технических возможностей», — заявил Табриз.

Офлайн-мероприятия тоже проводятся, но в виде камерных квартирников с 5–8 гостями и артистами, выступавшими исключительно под гитару. «Альтернативный вход в дом, отсутствие тактильного контакта с артистом», — пишет продюсер.

Цены на подобные выступления хоть и снизились, но не критично. По словам Табриза Шахиди, гонорары снизились в среднем на 20 процентов. За один вечер звезды первой величины все еще могут заработать и 1 млн рублей, и 2, и 3,5 млн и 100 000 евро.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

