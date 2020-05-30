«У меня есть моральное право на это». Иосиф Пригожин объяснил, почему артисты просят у государства денег

«Правильно сделали, что обратились. Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить, — заявил Пригожин в интервью «Вечерней Москве». — Буквально 6 мая я заплатил за конец прошлого года и начало этого. Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо».

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, обратившиеся к государству за выплатой МРОТ, правильно поступили. Самого Пригожина поддерживают еще и коммунисты.

По словам Пригожина, направленные в бюджет средства позволяют обратиться к государству и потребовать свои деньги. «И у меня есть моральное право на это, — подчеркнул продюсер. — Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам». Кроме того, Пригожин предложил создать специальный фонд, который мог бы поддерживать музыкантов в сложное время.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд представителей шоу-бизнеса подали заявления на господдержку для своих компаний — в размере одного МРОТа на сотрудника. Назывались Николай Басков, Григорий Лепс и Иосиф Пригожин.



Высказывания Пригожина о бедственном положении артистов в связи с эпидемией коронавируса уже привели к конфликту с музыкантом Сергеем Шнуровым. На заявления продюсера своеобразно откликнулась партия «Коммунисты России». Они сообщили, что в качестве гуманитарной помощи направят ему пачку вермишели «Доширак».

