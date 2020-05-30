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30.05.2020 17:32
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«У меня есть моральное право на это». Иосиф Пригожин объяснил, почему артисты просят у государства денег

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артисты, обратившиеся к государству за выплатой МРОТ, правильно поступили. Самого Пригожина поддерживают еще и коммунисты.

«Правильно сделали, что обратились. Я еще раз повторюсь, что я лично налоги плачу как индивидуальный предприниматель. Все это можно проверить, — заявил Пригожин в интервью «Вечерней Москве». — Буквально 6 мая я заплатил за конец прошлого года и начало этого. Это мне нужно было прежде всего для того, чтобы иметь финансовую подушку, которая меня выручит, если станет совсем плохо».

По словам Пригожина, направленные в бюджет средства позволяют обратиться к государству и потребовать свои деньги. «И у меня есть моральное право на это, — подчеркнул продюсер. — Но государство нас не ласкает, оно не дает нам индивидуальные преференции, а телевидение живет по своим законам». Кроме того, Пригожин предложил создать специальный фонд, который мог бы поддерживать музыкантов в сложное время.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ряд представителей шоу-бизнеса подали заявления на господдержку для своих компаний — в размере одного МРОТа на сотрудника. Назывались Николай Басков, Григорий Лепс и Иосиф Пригожин.

Высказывания Пригожина о бедственном положении артистов в связи с эпидемией коронавируса уже привели к конфликту с музыкантом Сергеем Шнуровым. На заявления продюсера своеобразно откликнулась партия «Коммунисты России». Они сообщили, что в качестве гуманитарной помощи направят ему пачку вермишели «Доширак».

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Комментарии (8)

Ivanov11
Пригожин смешной ... А он не хочет замолвить слово за каждого гражданина России перед САМИМ , чтобы каждому гражданину выплатили субсидию в размере 25 000,00 рублей за апрель и в таком же размере за май ? Эти же люди - слушатели творчества его жены , как минимум , некоторые из них ... Ведь он дважды был его доверенным лицом на выборах ...
немасвак
шиш без масла им надо выдать! разорятся, толькона пользу пойдёт! культура не пострадает...
Wert
На каком концерте выступал Йося , в прошлом году?
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