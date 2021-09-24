Сериалы о советском времени будут интересны зрителям разных возрастов Фото: кадр из фильма «Благословите женщину» Поделиться Поделиться







Сериалы про СССР часто выходят на телеэкраны. В их числе много кинопроектов, повествующих о Великой Отечественной войне, об эпохе застоя, о лихих 90-х... Из-за такого многообразия выбрать лучшие сериалы про советское время довольно сложно. Наши друзья из журнала «СтарХит» составили подборку таких проектов, учитывая и оценки критиков, и мнения зрителей. В результате получилась настоящая сериальная энциклопедия о советской жизни. «Оттепель»

Трейлер сериала «Оттепель» Автор: Amediateka / YouTube.com

Действие сериала развивается в 1961 году. Главный герой Виктор Хрусталев работает оператором на студии «Мосфильм». Однажды он случайно натыкается на сценарий умершего товарища и понимает, что это настоящий хит. Виктор и его знакомый режиссер Егор Мячин загораются идеей снять по данному сценарию картину.

На главную роль утверждается девушка Марьяна, к которой и Виктор, и Егор испытывают теплые чувства. Этот любовный треугольник заметно осложняет работу над картиной.

Многие зрители жалуются, что зачастую советское время передается в сериалах с негативным окрасом. Так вот «Оттепель» совершенно не тот случай. Проект Валерия Тодоровского с такой любовью говорит об ушедшей эпохе, что хочется немедленно окунуться в неповторимые 60-е... Дата выхода: 2 декабря 2013 г. Режиссер: Валерий Тодоровский. В главных ролях: Евгений Цыганов, Александр Яценко, Анна Чиповская, Виктория Исакова, Михаил Ефремов, Светлана Колпакова. Рейтинг: 7,7. «Дети Арбата»

Трейлер сериала «Дети Арбата» Автор: AnastasiyaEva / YouTube.com

Конец 30-х годов. Главные герои этой истории — обычные ребята, выросшие на Арбате и искренне верящие в идеи коммунизма. Все они хотят строить счастливое будущее своей страны, но жизнь готовит для них суровые испытания.

Главного героя Сашу Панкратова отправляют в ссылку из-за антисоветских настроений. Влюбленная в него Варя обещает дождаться молодого человека, но жизнь складывается иначе. Постепенно молодые ребята понимают, что действующая власть далеко не так идеальна, как им казалось. Впереди главных героев ожидает испытание не только разлукой, но и войной.



Дата выхода: 22 ноября 2004 г. Режиссер: Андрей Эшпай. В главных ролях: Чулпан Хаматова, Евгений Цыганов, Евгения Симонова, Максим Суханов, Инга Оболдина, Даниил Страхов, Ирина Леонова. Рейтинг: 7,8. «Восьмидесятые»

Трейлер сериала «Восьмидесятые» Автор: Про СССР / YouTube.com

И еще один сериал, который цепляет своей добротой и ламповостью. 80-е — эпоха куда более понятная, чем 30-е или 60-е. Возможно, именно поэтому сериал имел такой огромный успех. Зрители, которым сейчас слегка за 50, с легкостью узнавали в происходящем на экране свою молодость. 1986 год. Студент по имени Иван живет в Москве с родителями и строит большие планы на будущее. Он не подозревает о грядущей перестройке и развале Советского Союза. Единственное, что волнует Ивана, — это его чувства по отношению к соседке Инге, которые, несмотря на все его усилия, оказываются невзаимными.

Дата выхода: 30 января 2012 г.

Режиссеры: Федор Стуков, Юлия Левкина, Филипп Коршунов. В главных ролях: Александр Якин, Наталья Земцова, Александр Половцев, Мария Аронова, Леонид Громов, Дмитрий Белоцерковский.

Рейтинг: 7,8. «Оптимисты»

Трейлер сериала «Оптимисты» Автор: Amediateka / YouTube.com

В 60-е годы при МИДе действует информационно-аналитический отдел, специалисты которого налаживают международные связи. Их задача состоит в том, чтобы упрочить позиции СССР в мире. При этом главные герои — самые обычные люди, которым не чужды любовные интриги и душевные терзания.

Лучшие сериалы о советском времени зачастую рассказывают о людях, работающих на правительство. «Оптимисты» — именно такой случай. Сериал не был слишком популярен в момент выхода, поэтому его многие пропустили. Так что сейчас самое время наверстывать упущенное.

Дата выхода: 24 апреля 2017 г. Режиссер: Алексей Попогребский. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте, Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Юрий Кузнецов. Рейтинг: 6,9. «Вертинский»

Трейлер сериала «Вертинский» Автор: kionru / YouTube.com

Александр Вертинский — один из самых известных шансонье в мире. Он прошел долгий путь от кумира в царской России до изгнанника в СССР. За время эмиграции он успел пожить во Франции, Китае, США, но душа его даже спустя годы всегда стремилась домой.



Один из самых ожидаемых сериалов 2021 года не только рассказывает о жизни большого артиста, но еще и погружает в историю страны первой половины XX века. Создатели показали не только то, как жили граждане СССР в самом начале создания новой страны, но и продемонстрировали чаяния эмигрантов, скучающих по Родине.

Дата выхода: 13 сентября 2021 г. Режиссер: Авдотья Смирнова. В главных ролях: Алексей Филимонов, Сергей Уманов, Степан Девонин, Павел Ерлыков, Юлия Марченко, Александр Устюгов, Паулина Андреева. «Красная королева»

Трейлер сериала «Красная королева» Автор: FILM.UA Group / YouTube.com

Регину Збарскую называли «самым красивым оружием Кремля» и советской Софи Лорен. Сделав блестящую карьеру, девушка превратилась в главную манекенщицу СССР. Но попадание в высшее общество Советского Союза не гарантировало Регине счастья. Наоборот, чем популярнее становилась звезда подиумов, тем больше проблем возникало на ее пути.

Блестящий сериал о женщине с трудной судьбой. До выхода проекта на экраны многие зрители даже не знали о существовании этой личности. Зато сейчас имя Регины Збарской широко известно. Сквозь призму судьбы модели показано, как советская система могла ломать судьбы своих граждан.



Дата выхода: 1 сентября 2015 г. Режиссер: Алена Семенова. В главных ролях: Ксения Лукьянчикова, Артем Ткаченко, Анатолий Руденко, Татьяна Чердынцева, Елена Дубровская, Владимир Скорик, Янина Студилина. Рейтинг: 7,6. «Магомаев»

Трейлер сериала «Магомаев» Автор: iVideos / YouTube.com

Конец 60-х. Муслим Магомаев является чуть ли не самым популярным мужчиной в стране. Его песни звучат на каждой радиостанции, а о свидании с артистом мечтают тысячи женщин. Однако выбор Магомаева падает на замужнюю оперную диву Тамару Синявскую. Между звездами вспыхивают чувства, но ради личного счастья им приходится пройти через серию испытаний.

Этим сериалом остались недовольны многие фанаты Магомаева. Справедливости ради нужно сказать, что их претензии были вполне обоснованы. Однако советская эпоха в мелодраме отражена просто безупречно. Так что пройти мимо сериала мы не могли.

Дата выхода: 9 марта 2020 г. Режиссеры: Дмитрий Тюрин, Роман Прыгунов. В главных ролях: Милош Бикович, Ирина Антоненко, Светлана Устинова, Александр Нестеров Александр Соколовский, Алена Ивченко.

Рейтинг: 7,3. «Благословите женщину»

Трейлер сериала «Благословите женщину» Автор: Триколор / YouTube.com

Лучшие сериалы о советском времени — те, что рассказывают про самых обычных людей. Станиславу Говорухину удивительным образом удалось показать огромный отрезок из истории страны, сохранив при этом камерность истории. По сути это сериал о судьбе одной-единственной женщины, но в ней и ее буднях и есть весь путь Советского Союза. Вера — юная девушка, которой нет еще и 18 лет. Однажды она случайно встречается с командиром Красной армии Александром Ларичевым и влюбляется в него. После свадьбы Вера довольно быстро осознает, что семейная жизнь — это не сказка. Ради любимого девушка будет годами мотаться по военным городкам, мирясь с бедностью и тоской по родному дому. И лишь одно желание будет двигать Верой — желание быть рядом с мужем. Дата выхода: 4 сентября 2003 г. Режиссер: Станислав Говорухин. В главных ролях: Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Инна Чурикова, Ирина Купченко, Ольга Березкина, Александр Михайлов, Максим Галкин. Рейтинг: 7,6. «Граница. Таежный роман»

Сериал уже давно обрел культовый статус Фото: кадр из фильма «Граница. Таежный роман» Поделиться Поделиться







Невозможно обсуждать лучшие российские сериалы о советском времени и не упомянуть про этот проект. В свое время «Границу. Таежный роман» смотрела вся страна, восхищаясь, насколько же яркими и настоящими получились герои. Это по-настоящему культовый сериал, до сих пор имеющий армию поклонников. Его главные герои — офицеры гарнизонного городка и их жены. Медсестра Марина замужем за человеком с непростым характером. Знакомство с юным Иваном Столбовым полностью переворачивает ее жизнь. Не в силах противостоять чувству, девушка начинает изменять мужу. Выбраться из этого сложного любовного треугольника ей могут помочь только подруги Галина и Альбина. Дата выхода: 13 декабря 2000 г. Режиссер: Александр Митта. В главных ролях: Алексей Гуськов, Ольга Будина, Марат Башаров, Михаил Ефремов, Елена Панова, Рената Литвинова. Рейтинг: 7,8. «Мосгаз»

Трейлер сериала «Мосгаз» Автор: ROMA15kr / YouTube.com

Замыкает список крепкий детектив о первом в истории Советского Союза маньяке. Сериал был настолько удачным, что получил несколько продолжений. Ну а Андрей Смоляков и Марина Александрова уже успели сродниться со своими амплуа сотрудников сыска.

1962 год. В Москве орудует маньяк по кличке Мосгаз. Представляясь сотрудником газовой службы, он попадал в квартиры своих жертв. Что же двигало преступником и заставляло его совершать зверские убийства? Именно в этом и предстоит разобраться опытным следователям. Дата выхода: 29 октября 2012 г. Режиссер: Андрей Малюков. В главных ролях: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Максим Матвеев, Юрий Чурсин, Агния Кузнецова, Светлана Ходченкова. Рейтинг: 7,2.