Анфисин сад, Голодай и «Ваза». Безымянным скверам в Петербурге дали названия

Согласно документу, в частности, сквер на Наличной улице, у дома 55, на Васильевском острове получил название Анфисин сад. Мемориальный яблоневый сад в память о погибших в годы блокады там в 1953 году заложила учитель биологии Анфиса Семенова-Тян-Шанская со своими учениками.

Сквер Псковских Десантников на улице Белы Куна увековечивает память воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты, героически погибших в Чечне в 2000 году. Он находится рядом с Электромеханическим техникумом железнодорожного транспорта, в котором учились двое погибших десантников.



Скверу на пересечении улиц Володарского и Пограничников в Сестрорецке присвоено имя Героя Советского Союза Андрея Матвеевича Андреева (1905–1983) — начальника 5-го Краснознамённого пограничного отряда, размещавшегося до 1939 года в Сестрорецке.

Сквер на пересечении Привокзальной улицы и одноименного переулка в поселке Репино получил официальное название по находившейся на этой территории вилле «Ваза».

Голодаевский сквер на набережной реки Смоленки получил название по историческому имени острова Декабристов (Голодай).

Сквер на пересечении Колпинского шоссе и Центральной улицы в поселке Шушары назвали в честь первого председателя совхоза «Детскосельский» — Ивана Шинкарева.

Сквер Кронштадтской Славы получил название по установленной на его территории стеле — «Кронштадт — Город воинской славы».

Сквер Метеорологов на Песочной набережной назван по расположенной рядом с ним старейшей в городе метеорологической станции.

Сквер на 6-й Советской улице назван в честь зодчего Петра Егоровича Егорова (1731–1789) — автора проекта возрожденного в наши дни храма Рождества Христова.

