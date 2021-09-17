По версии следствия, обвиняемый состоял в закрытом чате в Telegram с группой других неизвестных. В соцсети предполагаемые злоумышленники якобы систематически обсуждали, как воздействовать на аудиторию с психологической точки зрения, чтобы вызвать у людей желание совершать преступления против общественной безопасности.

Помимо этого, считают следователи, Абрамов вместе с сообщниками создал и администрировал канал «Что-Делать!» в Telegram. Там появлялись политические материалы, а также призывы к участию в несанкционированных акциях. Позже фигуранты дела стали распространять в Сети ролик, побуждающий к совершению беспорядков.

Девятью годами ранее Ломоносовский районный суд Петербурга приговорил Абрамова к трем годам и восьми месяцам лишения свободы за преступления по четвертой части 111 статьи УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и второй части 158 статьи УК РФ (кража).

«Фонтанка» писала, что в Москве 17 сентября Басманный суд постановил заключить под стражу создателя Telegram-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, Жанну Чернову, которую называют его женой, а также Никиту Крещука и Алексея Курлова. Все четверо арестованы на два месяца. Также до 14 ноября под домашний арест отправлена студентка ВШЭ Мария Платонова.



Обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ст. 212 УК) им предъявили 16 сентября. Следственный комитет полагает, что через Telegram-каналы фигуранты вовлекали людей в незаконную активность в дни единого голосования. Для агитации якобы была создана целая сеть каналов, агитировали через них не менее 11 человек из семи регионов.