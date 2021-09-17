Вышли из чата. Фигурантов дела о склонении к беспорядкам через Telegram берут под стражу в Москве

Как сообщает «Апология протеста», 17 сентября Басманный суд постановил заключить под стражу создателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, Жанну Чернову, которую называют его женой, а также Никиту Крещука и Алексея Курлова. Все четверо арестованы на два месяца.



Также до 14 ноября под домашний арест отправлена студентка ВШЭ Мария Платонова.



Обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ст. 212 УК) им предъявили накануне. Следственный комитет полагает, что через телеграм-каналы фигуранты вовлекали людей в незаконную активность в дни единого голосования. Для агитации якобы была создана целая сеть каналов, склоняли через них не менее 11 человек из семи регионов.

