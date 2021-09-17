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Вышли из чата. Фигурантов дела о склонении к беспорядкам через Telegram берут под стражу в Москве

В Москве отправлена под домашний арест 18-летняя студентка, которую следствие обвиняет в склонении к массовым беспорядкам. Оставлять на свободе четырёх её предполагаемых соучастников, среди которых автор телеграм-канала «Что делать», суд счёл небезопасным.

Как сообщает «Апология протеста», 17 сентября Басманный суд постановил заключить под стражу создателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова, Жанну Чернову, которую называют его женой, а также Никиту Крещука и Алексея Курлова. Все четверо арестованы на два месяца.

Также до 14 ноября под домашний арест отправлена студентка ВШЭ Мария Платонова.

Обвинение в склонении к массовым беспорядкам (ст. 212 УК) им предъявили накануне. Следственный комитет полагает, что через телеграм-каналы фигуранты вовлекали людей в незаконную активность в дни единого голосования. Для агитации якобы была создана целая сеть каналов, склоняли через них не менее 11 человек из семи регионов.

Первым под стражу заключили жителя Красноярска Алексея Яночкина. О решении Железнодорожного районного суда «Апологии протеста» рассказала супруга Яночкина.

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Комментарии (1)

262370901
Массовые беспорядки - это агитация против воров и жуликов?
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